Solidarietà alla sindaca Graziella Zaffino, all’Amministrazione e alla comunità dopo quanto accaduto durante il Mercato della Badia: «Messa a rischio l’incolumità delle persone, siano individuati i responsabili».

La Federazione metropolitana del Partito Democratico e le Donne Democratiche di Reggio Calabria esprimono «piena solidarietà» alla sindaca Graziella Zaffino, all’Amministrazione comunale e all’intera comunità di Bivongi dopo il grave episodio verificatosi durante il Mercato della Badia.

«Disseminare per centinaia di metri la strada di accesso al paese con chiodi fissati nell’asfalto è un gesto vile e pericoloso – si legge nella nota – che ha danneggiato numerosi automobilisti e messo a rischio l’incolumità delle persone. Oltre ad aver tentato di ostacolare lo svolgimento di una manifestazione importante per la crescita e la promozione del territorio».

Pd e Donne Democratiche parlano di «un atto che offende il senso civico e una comunità operosa», alla quale rivolgono la propria vicinanza.

«Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché siano individuati al più presto i responsabili. Bivongi ha già saputo rispondere con unità e determinazione, dimostrando che l’inciviltà non può fermare la voglia di partecipazione e di crescita di un intero territorio», concludono.