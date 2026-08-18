Solidarietà alla sindaca Graziella Zaffino, all’Amministrazione e alla comunità dopo quanto accaduto durante il Mercato della Badia: «Messa a rischio l’incolumità delle persone, siano individuati i responsabili».
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Microphones are set on a table before a press conference of former Prime Minister and leader of the Democratic Party (PD), Matteo Renzi, a day after Italy's general elections on March 5, 2018 at the PD headquarters in Rome. The centre-left coalition led by Renzi's Democratic Party (PD), in power going into the elections, is set to pick up just 23.6 percent of the vote in Sunday's election, down on the last polling figures allowed before the election and a huge blow to the PD's chances of being part of the next government. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)
La Federazione metropolitana del Partito Democratico e le Donne Democratiche di Reggio Calabria esprimono «piena solidarietà» alla sindaca Graziella Zaffino, all’Amministrazione comunale e all’intera comunità di Bivongi dopo il grave episodio verificatosi durante il Mercato della Badia.
«Disseminare per centinaia di metri la strada di accesso al paese con chiodi fissati nell’asfalto è un gesto vile e pericoloso – si legge nella nota – che ha danneggiato numerosi automobilisti e messo a rischio l’incolumità delle persone. Oltre ad aver tentato di ostacolare lo svolgimento di una manifestazione importante per la crescita e la promozione del territorio».
Pd e Donne Democratiche parlano di «un atto che offende il senso civico e una comunità operosa», alla quale rivolgono la propria vicinanza.
«Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché siano individuati al più presto i responsabili. Bivongi ha già saputo rispondere con unità e determinazione, dimostrando che l’inciviltà non può fermare la voglia di partecipazione e di crescita di un intero territorio», concludono.