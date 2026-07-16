Gli ex studenti diplomati nel 1976 hanno celebrato il traguardo del mezzo secolo dal diploma con una cena all'insegna dei ricordi, della convivialità e del commosso omaggio ai compagni prematuramente scomparsi

A distanza di 50 anni dall’esame di maturità, gli ex studenti della V^ C del liceo scientifico “Michele Guerrisi” di Cittanova si sono ritrovati a cena il 15 luglio scorso per festeggiare insieme il traguardo del mezzo secolo dal diploma conseguito nel 1976.

Un incontro atteso che ha riportato indietro nel tempo i momenti di un periodo indimenticabile. Dai banchi di scuola alla maturità, fino alle strade personali e lavorative di ciascuno, la rimpatriata ha fatto riaffiorare emozioni, ricordi e aneddoti custoditi per molti anni.

La serata è stata anche l'occasione per rivolgere un pensiero di affetto e nostalgia ad Alessandro, Carmelo e Luigi scomparsi, purtroppo, prematuramente ma che rimangono vivi nel cuore e nel ricordo di tutti gli ex studenti.

Alla cena ha preso parte anche la prof.ssa Fina Megna ed erano presenti : Carmela Albanese, Elisabetta Albanese, Roberto Ascioti, Antonino Bernava (detto Nino), Gianfranco Catania, Emiddio Fiumarella, Vincenzo Frangella, Francesco Greco, Giuseppe Micali (detto Pippo), Ferdinando Milicia (detto Nando), Rocco Politi, Maria Sgambetterra, Achille Tigani, Daniele Tranfo , Clara Zito e Raffaele Zucco.