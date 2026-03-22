Un gesto spontaneo, ma carico di significato, quello compiuto dagli studenti della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Francesco della Scala” di Cinquefrondi, che hanno voluto rivolgere un messaggio di stima e riconoscenza all’Arma dei Carabinieri.

In questi giorni i militari sono impegnati nelle attività di vigilanza dei seggi elettorali, garantendo sicurezza e regolarità delle operazioni di voto. Proprio per questo, i ragazzi hanno deciso di manifestare il proprio apprezzamento con un’iniziativa semplice ma simbolica.

Sulla lavagna della loro classe, gli alunni hanno scritto parole di ringraziamento per l’impegno quotidiano dei Carabinieri, sottolineandone il ruolo fondamentale nella tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

Un gesto che assume un valore ancora più significativo perché arriva dai più giovani e che rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle Istituzioni. L’Arma dei Carabinieri ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando gli studenti e il corpo docente dell’Istituto Comprensivo “Francesco della Scala” per la sensibilità dimostrata.