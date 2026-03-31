«Reggio può giocare un ruolo importante per la Calabria, con consapevolezza e senso di appartenenza». Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale al MarRc, in occasione dell’incontro “Fondare il futuro: cultura, tecnologia e impresa per un nuovo modello di sviluppo in Calabria”, promosso dall’Associazione Civita in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’incontro, introdotto e moderato da Simonetta Giordani, Segretario Generale dell’Associazione Civita, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa, confermando la centralità del dialogo tra cultura, innovazione e sviluppo per il futuro della Calabria.

«La nostra città – ha spiegato poi - può guardare al futuro attraverso la transizione digitale. Proprio stamane all’Anagrafe comunale ha preso il via un importante progetto del Poligrafico dello Stato, a seguito dell’aggiudicazione da parte del Comune di un finanziamento da 5 milioni di euro, che consentirà l’avvio di un ampio processo di dematerializzazione».

«Reggio è già protagonista di esperienze innovative- ha poi aggiunto Battaglia - In questa terrazza del MarRc si è tenuta la prima sessione della Winter school, con funzionari arrivati da tutta Italia, che si sono innamorati del lungomare. Si è trattato di un esito della candidatura a “Capitale della Cultura” che non ci ha visti vincere, ma primeggiare per le proposte, tant’è vero che è arrivata la Winter school, occasione per abbinare i temi del digitale ai nostri giacimenti culturali anche attraverso le funzionalità dei videogiochi, grandi attrattori per il pubblico più giovane. Il sindaco ha inoltre sottolineato il percorso intrapreso dall’Amministrazione: «In questi anni abbiamo lavorato al risanamento della città. Oggi entriamo in una nuova fase, quella della valorizzazione del brand Reggio Calabria. Una città millenaria che si propone come porta d’Europa e come ponte verso i Paesi del Nord Africa. Siamo al centro del Mediterraneo, in una posizione geopolitica cruciale. Dobbiamo trasformare questa consapevolezza in opportunità, trattenendo i nostri talenti e costruendo sistemi legati alla transizione digitale. Reggio Calabria ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento, una vera capitale del Mediterraneo, capace di offrire prospettive ai giovani e di affermarsi nello scenario nazionale e internazionale».