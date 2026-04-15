L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri conferma, in piena condivisione con tutti gli Ordini della Calabria, il proprio sostegno alla lista che candida Elbano de Nuccio alla Presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il quadriennio 2026-2030, confermando il sostegno al Consigliere della Calabria Antonio Repaci, nelle elezioni che si tengono oggi.

Una scelta che assume ancora maggiore significato se si considera che a esprimerla è il nuovo Consiglio guidato dal Presidente Francesco Scordino, eletto pochi mesi fa in discontinuità con la precedente governance locale.

Nonostante il cambiamento ai vertici dell'Ordine di Locri, la valutazione sul piano nazionale resta immutata: i risultati ottenuti nel primo mandato confermano che la strada intrapresa è quella giusta e che ha bisogno di continuità.

Progetti avviati che devono essere portati a compimento, riforme in corso che richiedono stabilità, obiettivi raggiunti che costituiscono le basi per ulteriori conquiste: per questo motivo, l'Ordine di Locri rinnova oggi la propria fiducia a Elbano de Nuccio, ad Antonio Repaci e alla squadra che li affianca.

Il nostro augurio è che il nuovo mandato sia foriero di nuove conquiste professionali per la categoria e che cresca ancora di più la visibilità e il rispetto dei Dottori Commercialisti nel Paese, consolidando il ruolo centrale che la professione riveste a servizio delle imprese e della società.