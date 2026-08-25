L'azienda ha formalizzato l'ingresso di nuove realtà associative all'interno del network delle Case della Comunità
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Si amplia e si rafforza la rete di collaborazione tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e il mondo del Terzo Settore. Con la delibera del Direttore Generale n. 855 del 21 agosto 2026, l' Azienda diretta da Maddalena Berardi ha formalizzato l'ingresso di nuove realtà associative all'interno del network territoriale delle Case della Comunità.
Tra i nuovi soggetti firmatari spicca l'ingresso di Con.Te.Sto. AP. L'associazione esprime profonda soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo, che giunge a breve distanza dalla sua recente costituzione.
L'associazione opererà sul territorio sotto la guida del proprio Consiglio Direttivo :
Presidente: Dott.ssa Daniela Molinaro
Vicepresidente: Vito Crea
Segretario: Guido Crea
Tesoriera: Rosalba Varacalli
L'attività di Con.Te.Sto. Aps all'interno del protocollo triennale si concentrerà sull'area delle disabilità complesse e dello neurosviluppo, offrendo supporto specialistico, orientamento e percorsi di inclusione.
«L'inclusione – dichiara la presidente Daniela Molinaro – in questo protocollo rappresenta per noi un riconoscimento straordinario e un punto di partenza fondamentale. Nonostante la nostra recente costituzione, sentiamo forte la responsabilità di fare la nostra parte nella rete sanitaria provinciale. Metteremo le nostre competenze a disposizione delle famiglie e delle Case della Comunità per dare risposte concrete ai bisogni legati alle disabilità complesse».