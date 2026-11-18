C'è un filo rosso che lega il passato recente di Siderno, segnato dallo stigma dello scioglimento e dal pregiudizio di "città ingovernabile", al presente di un'amministrazione che oggi raccoglie l'apprezzamento formale di Avviso Pubblico, la rete nazionale degli enti locali e delle regioni antimafia. Un traguardo istituzionale e culturale prima ancora che politico, che la sindaca Mariateresa Fragomeni commenta con orgoglio collettivo, sottolineando come il vero cambiamento sia nato dal ritorno alla linearità amministrativa.

«Diciamo che è un qualcosa che inorgoglisce me, ma credo che debba inorgoglire tutta la città di Siderno, tutti i sidernesi», racconta la prima cittadina, ripercorrendo il percorso di questi anni. «Se si raggiungono determinati risultati e riconoscimenti, è perché vuol dire che si è lavorato bene con la comunità e la comunità ha voluto fare questo salto di qualità. Ormai era passato veramente quel messaggio che Siderno fosse ingovernabile, che non ci potessero essere più le condizioni per un’amministrazione duratura. Invece abbiamo dimostrato che si può fare».

Il metodo adottato dalla giunta si fonda su pilastri apparentemente semplici ma complessi da rimettere in marcia dopo anni di commissariamenti e difficoltà: la riorganizzazione della macchina burocratica e del personale, la trasparenza negli atti amministrativi e un rapporto di fiducia rinnovato con i cittadini. Un segnale tangibile di questo cambio di passo arriva dai dati relativi alla fiscalità. «Il fatto stesso che sia più che triplicata la riscossione dei tributi fa capire l’importanza della compartecipazione di ogni singolo cittadino», evidenzia Fragomeni. Segno che quando l'ente pubblico garantisce servizi il patto di cittadinanza torna a reggersi su basi solide.

Il riconoscimento tributato da Avviso Pubblico non costituisce soltanto una medaglia per l'esecutivo in carica, ma certifica il ribaltamento di una narrazione che per troppo tempo ha inchiodato la Locride a stereotipi negativi. «È un risultato di tutti, un bel riconoscimento che sicuramente io personalmente porterò sempre con me», conclude il sindaco, «ma credo che tutta la città di Siderno si possa fregiare di questa importante lettura diversa, di un racconto diverso della nostra comunità».