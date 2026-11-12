Bambini e ragazzi con disabilità, famiglie, volontari, associazioni e istituzioni insieme domenica 8 novembre hanno vissuto una giornata di sport, gioco e condivisione

Sorrisi e divertimento hanno animato i South Endurance Games – Oltre ogni barriera (SEG). La manifestazione ha attraversato Palmi, Reggio Calabria e Gambarie. Inclusività e territorio si sono sposati in un mix che ha permesso di centrare gli obiettivi prefissati dagli organizzatori.

L'iniziativa è stata pensata e costruita dalla ASD Intorno a Me 1000 Colori, presieduta da Filomena Cannizzaro, con la collaborazione della Cooperativa Intorno a me 1000 colori, presieduta da Anna Maria Arena (responsabile regionale ASC Calabria per il settore della disabilità, con particolare attenzione ai disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo). Tra i partecipanti: bambini e ragazzi con disabilità, famiglie, operatori, volontari, associazioni sportive e istituzioni.

La giornata è stata molto intensa ed è iniziata a Palmi dove ci sono dati diversi momenti di movimento, gioco e socializzazione riservati ai più piccoli. Preziosa si è rivelata la collaborazione di Cristian Rechichi, responsabile della CrossFit di Palmi, con attività attente alle possibilità e alle caratteristiche di ciascuno. Hanno partecipato anche le istituzioni comunali con la presenza del vicesindaco Salvatore Celi.

Due gruppi di ciclisti sono, invece, partiti da Palmi e da Reggio Calabria per raggiungere Gambarie e dare risalto al messaggio della manifestazione. A organizzare il gruppo Tony Vigoroso, responsabile ASC per il ciclismo. In sella anche il consigliere comunale di Reggio Calabria Paolo Biliardi.

I partecipanti, insieme a famiglie e collaboratori, si sono ritrovati ad Aspropark. La manifestazione è così proseguita con attività sportive, motorie e ricreative. Il risultato raggiunto è stato quello di permettere a ogni bambino di partecipare in un ambiente accogliente e inclusivo. A regalare colore e sorrisi ai più piccoli c'erano anche i Pagliacci Clandestini.

Alla manifestazione hanno partecipato anche Antonio Eraclini, presidente regionale ASC Calabria e componente della Giunta regionale del CONI Calabria; Ernesto Siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara con il consigliere comunale Rocco D'Agostino; Manuela Iatì (consigliera comunale di Reggio Calabria) , il sindaco di Molochio e consigliere della Città Metropolitana Marco Giuseppe Caruso.

L’'ASD Intorno a Me 1000 Colori e la Cooperativa Intorno a me 1000 colori si sono avvalsi inoltre della collaborazione di Temporary Work con Andrea Nucera. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a operatori, i volontari, i collaboratori e le famiglie che hanno sostenuto la realizzazione dell'evento.