A Roma, il prossimo 17 aprile, la studentessa rappresenterà la sua scuola e il suo territorio. Nel suo elaborato, un percorso argomentativo ampio e rigoroso, mettendo in dialogo autori e correnti filosofiche diverse: dagli scettici a Socrate, da Cartesio a Kant, fino agli idealisti e ai positivisti

«Un risultato di grande prestigio per il polo liceale “Zaleuco–Oliveti–Panetta–Zanotti” di Locri, guidato dalla dirigente Carmela Rita Serafino: Anna Furci, studentessa della classe V B del Liceo Scientifico “Zaleuco”, si è classificata al primo posto nella sezione B (lingua inglese) delle selezioni regionali della XXXIV edizione dei Campionati di Filosofia.

La prova affrontata da Anna – si legge nella nota stampa - si collocava nell’ambito gnoseologico-teoretico e proponeva una questione tra le più profonde della tradizione filosofica: esiste una conoscenza così certa di cui nessun uomo ragionevole possa dubitare? A partire da un brano di Bertrand Russell, la traccia invitava a interrogarsi sui limiti della conoscenza umana e sul rapporto tra esperienza, dubbio e verità. Nel suo elaborato l’alunna ha sviluppato un percorso argomentativo ampio e rigoroso, mettendo in dialogo autori e correnti filosofiche diverse: dagli scettici a Socrate, da Cartesio a Kant, fino agli idealisti e ai positivisti.

Al centro della sua riflessione, l’idea che l’essere umano non possa raggiungere una verità assoluta, ma possa costruire convinzioni solide attraverso il pensiero critico. Particolarmente significativa è stata la capacità della studentessa di attualizzare il tema, collegandolo alle sfide contemporanee: dall’affidabilità della scienza al fenomeno delle fake news, fino al ruolo dell’intelligenza artificiale, che oggi rende ancora più complesso distinguere tra vero e falso. Ne emerge una visione matura, in cui il dubbio non è debolezza ma condizione stessa del pensare, e la filosofia diventa strumento indispensabile per orientarsi nella complessità del presente.

La finale nazionale si terrà a Roma il prossimo 17 aprile, dove Anna rappresenterà la sua scuola e il suo territorio. Per tutta la comunità scolastica del Polo Liceale, per la professoressa Patrizia Guazzoni, docente di Filosofia della studentessa, e per la referente dei Campionati di Filosofia, professoressa Katia Maddaloni si tratta di una soddisfazione profonda: risultati come questo danno senso al lavoro quotidiano degli insegnanti, dimostrando quanto la filosofia sia ancora oggi una disciplina viva, capace di formare non solo studenti preparati, ma cittadini consapevoli.

In un tempo segnato da incertezze e trasformazioni rapide, il successo di Anna Furci ricorda a tutti noi l’importanza di educare al pensiero, al dubbio e alla ricerca della verità: perché è proprio da qui che nascono le “teste pensanti” di cui la società ha più bisogno. “Filosofia significa visione ampia e profonda delle cose, significa equilibrio, serenità e obiettività di giudizio, rispetto delle idee altrui, nella convinzione che la politica, come la storia, è un gioco dialettico, in cui le contrapposizioni sono necessarie alla conoscenza e al progresso” (Plutarco)».