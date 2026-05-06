Ori, podi e qualificazioni nazionali per gli studenti del liceo reggino ai Campionati di Astronomia, Scienze e Informatica. Davide Barberi entrerà nella squadra italiana che volerà ai mondiali in Vietnam.

Finale d’anno scolastico all’insegna dell’eccellenza scientifica per il Liceo scientifico Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, protagonista in diverse competizioni nazionali dedicate ad astronomia, scienze e informatica.

Il risultato più prestigioso arriva da Monza, dove Davide Barberi ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati di Astronomia nella categoria Senior, diventando l’unico studente calabrese a entrare nella squadra italiana che parteciperà ai Campionati internazionali in programma a fine settembre in Vietnam.

Per Barberi anche due riconoscimenti speciali: la menzione per il miglior compito teorico e la targa Boscovich, assegnata per la quarta partecipazione consecutiva alle finali nazionali della competizione.

Sempre ai Campionati di Astronomia è arrivato anche il podio di bronzo per Gaia Palumbo. Alla fase finale di Monza hanno preso parte, insieme al professor Umberto Spinelli, referente della disciplina per il liceo, anche Marco Alvaro ed Emma Facciolo, qualificati dopo aver superato le selezioni regionali.

Importanti risultati anche sul fronte delle scienze. A rappresentare il Da Vinci nelle finali nazionali dei Campionati di Scienze, in programma l’8 maggio a Modena, sarà Daniele Brandi, primo classificato nella fase regionale. Lo studente è seguito dalla professoressa Caterina Malacrinò, referente della competizione per l’istituto.

Successo regionale anche per la squadra del liceo alle Olimpiadi di Problem Solving, competizione dedicata allo sviluppo del pensiero computazionale, della logica e delle capacità di risoluzione dei problemi. Il team vincitore, seguito dalla professoressa Anna Pacucci, è composto da Leonardo Palumbo, Francesco Romeo, Andrea Verdelli e Davide Verdelli.

Nelle gare individuali si sono distinti anche Davide Verdelli, Aurora Nicolò e Daniele Visicaro, classificatisi rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto con punteggio pieno. La squadra parteciperà ora alle finali nazionali in programma il prossimo 22 maggio a Pescara.

«Sono risultati importanti che premiano l’impegno, la passione e lo studio dei nostri ragazzi – commenta la dirigente scolastica Antonella Borrello –. Questi esiti sono il segnale di un’attività didattica dedicata alla valorizzazione delle eccellenze e alla formazione dei giovani anche in settori extracurriculari, quali l’astronomia».

La dirigente ha inoltre sottolineato la collaborazione con il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, che continuerà anche nella programmazione educativa del prossimo anno scolastico. «Gli esiti di queste attività – conclude – costituiscono un ulteriore elemento di distinzione nella preparazione dei nostri ragazzi».