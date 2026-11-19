L’Acheronte, il mitologico fiume delle anime che nell’Odissea segna il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, si prepara a diventare il cuore di un innovativo museo diffuso dedicato al patrimonio dell’acqua. Il territorio di Souli, in Epiro, nella Grecia nord-occidentale, si prepara infatti a ospitare il primo Extended Water Museum del Paese. Il progetto nasce da un'idea di Myth euromed, agenzia di management culturale e cooperazione europea attiva tra Italia e Grecia, ed è sviluppato in collaborazione con il Comune greco di Souli e il Global Network of Water Museums (WAMU-NET), iniziativa del Programma Idrologico Intergovernativo UNESCO attiva dal 2017, che riunisce circa 120 membri in 44 Paesi. Tale percorso ha trovato una prima importante occasione di sviluppo nel progetto europeo AQUATIK-EU, finanziato dal programma CERV e coordinato da ALDA – European Association for Local Democracy.

L'idea è quella di un museo che non coincide con un edificio, ma si estende all'intero territorio, mettendo in rete sorgenti, fiumi, paesaggi, testimonianze storiche e tradizioni locali. Un centro di interpretazione capace di intrecciare tutela ambientale, memoria culturale e nuove opportunità di turismo sostenibile.

L'esperienza dell'Acheronte potrebbe ora trovare un'evoluzione anche in Italia. Tra le aree individuate per estendere questo modello figura la Locride, in Calabria, territorio caratterizzato da un patrimonio naturalistico e storico profondamente legato alle radici della cultura greca.

La prospettiva è quella di una nuova geografia culturale mediterranea, capace di mettere in relazione territori che condividono storia, immaginari e tradizioni. Un legame tra Italia e Grecia testimoniato anche da esperienze internazionali come quella di Bvlgari, maison fondata a Roma da Sotirio Bulgari, originario dei luoghi d’Acheronte: un esempio emblematico dell'incontro tra cultura ellenica e tradizione italiana. Connessioni, richiami e testimonianze di cui la Calabria è particolarmente ricca e che potrebbero trovare nuova luce.

«Il territorio che abbiamo individuato come area di interesse è la Locride, dove da diversi anni collaboriamo con diverse realtà locali, in primo luogo con il GAL Terre Locridee e con il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri. Le caratteristiche paesaggistiche e storiche di quest'area, unite alla sua indiscutibile bellezza, rappresentano il contrappunto ideale per sviluppare un itinerario interpretativo che unisca natura e mito e che sia allo stesso tempo capace di richiamare un turismo di qualità. Il paesaggio culturale si unisce a processi partecipativi locali ed europei, per dare vita a una promozione consapevole e rigenerativa dei territori, sulle orme del mito», evidenzia Alberto Cotrona, coordinatore di Myth euromed.

Dall'Acheronte alla Locride, dall’Ade a Persefone, l'acqua diventa così il filo conduttore di un progetto che può trasformare il patrimonio condiviso del Mediterraneo in nuove opportunità di cooperazione, cultura e sviluppo turistico.