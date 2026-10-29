È arrivata a Gambarie d’Aspromonte la spedizione del South Italy Greenways, il roadshow continentale lungo 7.000 chilometri che ha collegato l'Artico all'estremità della Calabria: un viaggio narrativo e cicloambientale che ha posto l'Aspromonte UNESCO Global Geopark al centro del turismo ecologico internazionale.

South Italy Greenways è stata una delle imprese di promozione territoriale e mobilità sostenibile più ambiziose d'Europa. Un epico roadshow cicloturistico che ha attraversato ben nove nazioni continentali per oltre 7.000 chilometri lungo la celebre rotta EuroVelo 7 con l’obiettivo primario di accendere i riflettori internazionali sui quattro grandi Parchi Nazionali del Mezzogiorno d'Italia tra cui l’Aspromonte Geopark Unesco. A guidare la pedalata sui 7.000 km di percorso sono state due cicliste d'eccezione, Simona Pergola e Simona Ridolfi, ideatrici e pianificatrici del tour, affiancate dal reporter Francesco Vigliotti per la cronaca visiva. Partendo dai paesaggi glaciali di Capo Nord, passando per la Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Italia, la spedizione è approdata a Gambarie d’Aspromonte martedì 27 ottobre in Piazza Mangeruca, accolta dalla comunità, dagli appassionati di mobilità sostenibile e cicloturismo e dagli operatori turistici della Ciclovia dei Parchi e dalla delegazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte con il Dott. Luca Pelle. Nell’occasione si è svolto un confronto sui modelli europei di organizzazione delle ciclovie, sulla rete dei servizi dedicati al cicloturismo e sulle opportunità di sviluppo sostenibile e valorizzazione dei Parchi del Sud. Il Commissario del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Renato Carullo, ha sottolineato l’impegno dell’Ente nel sostenere attivamente «South Italy Greenways» e il suo percorso di valorizzazione delle vie verdi, del cicloturismo, della Ciclovia dei Parchi della Calabria e del dialogo costruttivo tra i Parchi Nazionali del Mezzogiorno. A Gambarie d’Aspromonte è stato ancora evidenziato come il Parco Nazionale dell'Aspromonte si fregi dal 2021 del prestigioso riconoscimento di UNESCO Global Geopark, grazie alla sua autentica rarità geologica: un frammento di crosta terrestre d'origine alpino-peloritana staccatosi millenni fa dal blocco continentale europeo e riemerso dal mare, dando vita a un paesaggio verticale e aspro, unico nel panorama mediterraneo. L'Aspromonte Geopark racchiude geositi di rilevanza internazionale come la maestosa Pietra Cappa, il monolito più grande d'Europa nel territorio di San Luca, circondata dalle gigantesche rocce dei Grandi Monoliti della Vallata delle Grandi Pietre. Accanto alla geodiversità, l'Aspromonte offre un patrimonio di biodiversità inestimabile: le sue faggete vetuste della Valle Infernale sono anch'esse protette dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, testimoni di una continuità ecologica millenaria. Attraversare l'Aspromonte in bicicletta lungo il tracciato finale della Ciclovia dei Parchi della Calabria significa immergersi in una dimensione mitica e in un simbolo mondiale di armonia tra geologia, natura e cultura millenaria.