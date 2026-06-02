Il XV Centro di Mobilitazione ha preso parte alle cerimonie del 2 Giugno in tutte le province calabresi e alla tradizionale parata di Roma, distinguendosi tra i reparti più rappresentati dell’evento nazionale

In occasione delle celebrazioni del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il personale del XV Centro di Mobilitazione del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana ha assicurato una presenza capillare sull'intero territorio regionale, partecipando alle cerimonie istituzionali svoltesi in tutte le province della Calabria.

L'impiego del personale del Centro, diretto dal comandante, cap. Silvestro Passarelli, ha consentito di testimoniare, ancora una volta, il costante legame dell'importante Corpo Ausiliario delle Forze Armate con le comunità locali, garantendo la rappresentanza militare nelle manifestazioni promosse dalle Prefetture e dalle autorità civili e militari del territorio.

Contestualmente, una significativa aliquota di personale del XV CDM ha preso parte alla tradizionale Parata Militare del 2 Giugno lungo i Fori Imperiali, a Roma, contribuendo al prestigio della rappresentanza dell'Esercito Italiano nel principale evento celebrativo nazionale.

Il contingente del XV CDM si è distinto quale terzo reparto per consistenza numerica tra quelli schierati alla parata, confermando la capacità del Centro calabrese di concorrere efficacemente sia agli impegni sul territorio sia alle attività di rilievo nazionale.

«La partecipazione alle celebrazioni del 2 Giugno rappresenta un momento di particolare significato per tutto il personale del Centro», ha dichiarato il comandante Passarelli. «Esprimo viva soddisfazione per la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati dai nostri militari, presenti contemporaneamente in tutte le province calabresi e alla Parata Nazionale dei Fori Imperiali. Una presenza capillare che testimonia il radicamento del XV Centro di Mobilitazione sul territorio e la sua piena integrazione nel sistema delle Istituzioni al servizio del Paese».