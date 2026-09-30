Il 6 ottobre alla “Dante Alighieri” il debutto della rassegna con un incontro su benessere, fragilità e prevenzione aperto a studenti e cittadini

Nasce all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria DANTE INCONTRA, una nuova rassegna pensata per consolidare il rapporto tra l’Ateneo e la comunità cittadina e per portare fuori dagli spazi della didattica le conoscenze, le competenze e le esperienze maturate all’interno dell’Università.

La rassegna proporrà una serie di incontri aperti alla comunità accademica e alla cittadinanza, dedicati a temi culturali, sociali ed educativi di particolare attualità. Docenti, studiosi, professionisti e rappresentanti delle realtà territoriali saranno chiamati a confrontarsi con il pubblico attraverso momenti di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico e, allo stesso tempo, da un linguaggio accessibile.

L’obiettivo è creare occasioni di dialogo tra ricerca, formazione e società, favorendo una maggiore condivisione del patrimonio di conoscenze dell’Ateneo con il territorio. I diversi appuntamenti permetteranno inoltre di conoscere progressivamente le aree disciplinari e i percorsi formativi dell’Università attraverso temi concreti e questioni che interessano da vicino la vita delle persone e della comunità.

Il primo appuntamento: “Oltre la normalità: comprendere la mente e i suoi segnali”

A inaugurare la rassegna sarà l’incontro in programma martedì 6 ottobre 2026, alle ore 17.00, nell’Aula Giuseppe Reale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, in via Torrione 96 a Reggio Calabria.

Al centro dell’appuntamento, dal titolo “Oltre la normalità: comprendere la mente e i suoi segnali”, sarà il tema della normalità psichica e dei confini, non sempre facilmente definibili, tra benessere, fragilità e disagio.

L’incontro intende offrire strumenti di comprensione rispetto ai segnali attraverso i quali la mente può esprimere una condizione di difficoltà, affrontando il tema senza ricorrere a semplificazioni, etichette o pregiudizi. Il confronto prenderà in esame le diverse dimensioni che concorrono alla comprensione della persona, mettendo in relazione la prospettiva sociale, lo sviluppo individuale e l’approccio psichiatrico.

Particolare attenzione sarà dedicata al valore dell’ascolto, della prevenzione e del riconoscimento tempestivo delle situazioni di disagio nelle diverse fasi della vita. Un tema che, proprio per la sua rilevanza sociale ed educativa, si presta a essere affrontato attraverso il contributo di differenti discipline e competenze.

I saluti istituzionali saranno affidati al Prof. Carlo Felice Casula, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.

A moderare l’incontro sarà la Prof.ssa Ilda Tripodi, Consigliere di amministrazione dell’Università.

Interverranno:

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri , docente di Psicologia sociale;

, docente di Psicologia sociale; Prof.ssa Francesca Praticò , docente di Psicologia dello sviluppo;

, docente di Psicologia dello sviluppo; Prof. Pasquale Romeo, docente di Fondamenti di psichiatria.

La pluralità delle prospettive rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’incontro. La comprensione della mente e delle sue manifestazioni richiede infatti uno sguardo capace di mettere in relazione la dimensione individuale con quella relazionale e sociale, considerando inoltre le diverse fasi dello sviluppo della persona e il contributo dell’approccio psichiatrico.

Il primo appuntamento di DANTE INCONTRA si inserisce nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e riflette l’impostazione interdisciplinare che caratterizza la formazione psicologica.

Comprendere i processi individuali, prestare attenzione allo sviluppo della persona e analizzare le relazioni sociali sono infatti prospettive complementari per avvicinarsi ai temi della psicologia e per leggere la complessità delle esperienze umane.

La presenza, nella stessa iniziativa, di docenti impegnati nelle diverse aree della psicologia e della psichiatria rende l’appuntamento anche un momento di confronto e di formazione per gli studenti. Allo stesso tempo, l’incontro offre ai giovani interessati agli studi psicologici la possibilità di entrare in contatto, attraverso un’esperienza concreta e aperta alla cittadinanza, con alcuni dei temi, dei metodi e delle prospettive che caratterizzano il percorso universitario.

In questa prospettiva, il rapporto con il territorio diventa parte integrante dell’esperienza formativa: l’Università non soltanto trasmette conoscenze, ma crea occasioni nelle quali quelle conoscenze possono essere condivise, discusse e messe in relazione con le domande che provengono dalla società.

Con DANTE INCONTRA, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” avvia dunque un percorso destinato a mettere in dialogo in modo continuativo l’Ateneo e la città.

Il primo incontro dedicato alla mente e ai suoi segnali rappresenta un esempio concreto di questa impostazione: un tema scientifico e formativo viene proposto alla comunità attraverso il contributo dei docenti e attraverso un confronto capace di coinvolgere non soltanto gli studenti e il mondo accademico, ma anche la cittadinanza.

La rassegna intende così costruire uno spazio di incontro nel quale ricerca, formazione e vita sociale possano dialogare, valorizzando il ruolo dell’Università come luogo di produzione e condivisione della conoscenza.

L’appuntamento del 6 ottobre 2026 alle ore 17.00, nell’Aula Giuseppe Reale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, in via Torrione 96, è quindi aperto alla comunità accademica e alla cittadinanza.