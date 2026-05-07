Sabato sarà possibile visitare anche l’installazione artistica partecipata “piazza delle Emozioni”, frutto di un lavoro corale che raccoglie opere, parole e gesti sviluppati nelle fasi precedenti del progetto, in collaborazione con Agedi e il Liceo Artistico Campanella – Preti – Frangipane

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce arte, scienza e impegno sociale. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 17:30, Piazza De Nava farà da palcoscenico a “Il cervello danzante: performance adattata e inclusiva”, un’iniziativa promossa da Asi Calabria all’interno del progetto Neuro Arti – Il corpo che pensa e crea.

Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di un’esperienza multidisciplinare che mette al centro il valore del movimento come linguaggio universale. L’evento si aprirà con un dialogo tra un educatore neurologico e un coreografo, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sul legame tra corpo, mente ed espressione artistica. Tra gli interventi previsti anche quello della dottoressa Giovanna Serranò, impegnata nel percorso di sensibilizzazione e approfondimento sui temi dell’inclusione e della neurodivergenza.

A seguire, la scena sarà affidata a una performance collettiva ispirata al lavoro svolto con giovani con disabilità cognitiva, espressione di un percorso artistico che evidenzia come la danza possa diventare strumento di inclusione, comunicazione ed empatia. Un momento di forte impatto emotivo, capace di abbattere stereotipi e barriere legate alla fragilità e alla neurodivergenza.

Nel corso dell’evento verrà inoltre presentato il progetto Sup rivolto a ragazzi con disturbo dello spettro autistico, sviluppato in collaborazione con l’associazione Blue Tribe, a testimonianza dell’impegno concreto verso pratiche sportive e inclusive innovative.

Durante l’iniziativa sarà possibile visitare anche l’installazione artistica partecipata “Piazza delle Emozioni”, frutto di un lavoro corale che raccoglie opere, parole e gesti sviluppati nelle fasi precedenti del progetto, in collaborazione con Agedi e il Liceo Artistico “T. Campanella – M. Preti – Frangipane”.

Asd Real Dance, partner dell’iniziativa, rinnova il proprio impegno nella promozione di attività sociali e inclusive attraverso l’arte e il movimento.

«Siamo orgogliosi di promuovere queste attività con un obiettivo chiaro: entrare nella mente del pubblico e sensibilizzare la collettività affinché comprenda che l’inclusione non è un concetto astratto, ma qualcosa che si può realizzare anche a passi di danza. Per i bambini che affrontano sfide quotidiane legate a fragilità o disabilità, il movimento e la danza diventano uno strumento di riscatto e integrazione. Perché la danza accoglie: non esistono limiti quando il corpo comunica emozioni; il ritmo unisce dove la parola o la mobilità a volte faticano. La nostra associazione sportiva sostiene da sempre queste iniziative perché crediamo fermamente che, sul palco della vita, ogni bambino meriti di essere protagonista. Un ringraziamento speciale ad Asi Calabria per averci ancora una volta coinvolto in questo bellissimo progetto».

La direzione artistica è affidata a Marianna Melchionna, con la partecipazione della scuola di danza Real Dance, realtà attiva sul territorio nella promozione di percorsi inclusivi attraverso il linguaggio del corpo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione e collaborazione tra associazioni, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e promuovere una cultura dell’inclusione concreta e condivisa.

Un invito aperto alla cittadinanza e alle realtà associative del territorio, per costruire insieme un racconto di bellezza senza confini, dove l’arte diventa ponte tra differenze e opportunità.