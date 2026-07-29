L’Amministrazione Comunale di Polistena, Libera, la Cooperativa Sociale Valle del Marro – Libera Terra e le ragazze e i ragazzi di Estate Liberi, domani, giovedì 30 luglio alle ore 21.30 presso il Palazzo della Cultura di Polistena, si ritroveranno insieme per l’iniziativa “Diamo linfa al bene”.

La campagna, promossa da Libera nell’ambito del percorso “Fame di verità e giustizia”, per chiedere che il 2% del FUG, fondo unico giustizia, ossia i soldi sottratti ai mafiosi e corrotti, venga destinato al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati, per sostenere e valorizzare quelle realtà sociali ed esperienze che nel nostro Paese sono impegnate nella restituzione alla collettività di quegli immobili illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata.

Un’iniziativa, quella di giovedì, che si svolge a pochi giorni dall’ennesima intimidazione nei confronti della Valle del Marro – Libera Terra, la quale ha dovuto fare i conti con un altro incendio che ha interessato alcuni uliveti secolari su terreni confiscati alla ‘ndrangheta a Oppido Mamertina nella Piana di Gioia Tauro.

Un’occasione importante, in attesa che venga fatta piena luce, per non lasciare soli e dimostrare vicinanza e solidarietà ai soci della Cooperativa che, con la determinazione di sempre, vogliono continuare a coltivare quei terreni, divenuti simbolo di riscatto per un'intera comunità. Ma anche un’occasione utile di confronto e impegno per il potenziamento, e non un indebolimento, della legge 109/96, che in questi 30 anni ha permesso la nascita di migliaia di esperienze sul riuso sociale dei beni confiscati, che, come dimostrano gli attacchi alla Valle del Marro – Libera Terra e non solo, continua ad essere uno strumento efficace di contrasto materiale e culturale alle mafie.

A seguire, nell'ambito della rassegna "AberoLibro", promossa dall'Amministrazione Comunale di Polistena, si terrà la presentazione del libro “Il tempo del male” di Santo Gioffrè, un romanzo che esplora quarant'anni di storia italiana e calabrese attraverso la memoria, la violenza e la ricerca di una idea diversa di bene comune.