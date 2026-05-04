Domenica mattina di festa a Rosario Valanidi per la riconsegna della piazza alla comunità, al termine degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana che hanno restituito ai cittadini uno spazio completamente rinnovato, con nuove giostrine, panchine, percorsi pedonali e aree dedicate alla socialità e alla condivisione.

Erano presenti il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti, l’assessore al Welfare Lucia Nucera, l'assessore alla Legalità, il consigliere comunale Marcantonino Malara, che ha seguito da vicino l’intervento, e i consiglieri Deborah Novaro e Franco Barreca e il Rup dell’intervento, Paolo Giustra.

La riconsegna della piazza rappresenta un ulteriore tassello del più ampio programma di riqualificazione delle periferie cittadine avviato dall’Amministrazione comunale. Dopo la consegna della piazza di Trunca, infatti, proseguono gli interventi nelle altre frazioni della Vallata del Valanidi, con i lavori a Oliveto e Candico ormai in fase di completamento.

«Si tratta di un impegno che l’Amministrazione aveva assunto durante la campagna elettorale del 2020 e che oggi trova concreta realizzazione – è stato evidenziato nel corso della manifestazione –. Riconsegnare una piazza a una comunità significa creare aggregazione, favorire l’incontro e il confronto tra le persone e offrire un punto di riferimento per cittadini di tutte le età. Luoghi come questo diventano fondamentali anche per promuovere lo scambio intergenerazionale e preservare le tradizioni del territorio. La riconsegna della piazza rappresenta anche un passaggio simbolico di affidamento alla comunità. Saranno i cittadini, ora, a prendersi cura di questo spazio e a farlo vivere quotidianamente. La piazza è linfa vitale per il territorio e torna ad essere un luogo centrale di socialità, partecipazione e condivisione».

Un progetto che punta a rafforzare l’attenzione verso le periferie. Il lavoro è stato realizzato nell’ambito di un macro intervento di rigenerazione urbana finanziato con fondi Pnrr. Un ringraziamento è stato rivolto alla ditta esecutrice, al Rup e al consigliere Marcantonio Malara per il costante monitoraggio delle opere.