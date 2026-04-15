«Esprimo grandissima soddisfazione e profondo orgoglio per la deliberazione dell'Università della Calabria volta a conferire il Dottorato di ricerca honoris causa alla Professoressa Angela Misiano. Si tratta di un riconoscimento ulteriore e strameritato, che premia una vita interamente spesa al servizio della cultura, della divulgazione scientifica e, soprattutto, della formazione dei nostri giovani». È quanto afferma in una nota il Consigliere regionale reggino Giuseppe Falcomatà.

«La Professoressa Misiano - aggiunge - storica e instancabile responsabile scientifica del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, nonché Cavaliere di San Giorgio, insignita della massima benemerenza del San Giorgio d'Oro, rappresenta un'eccellenza assoluta per la nostra terra. Con il suo lavoro quotidiano, svolto sempre con immensa passione e dedizione, è riuscita nell'impresa di avvicinare migliaia di studenti allo studio dell'Astronomia,

Oggi Angela Misiano non è solo un vanto reggino, ma è diventata un vero e proprio punto di riferimento imprescindibile nel mondo scientifico, tanto in Calabria quanto a livello nazionale. Le sue attività hanno fatto sì che tanti nostri talenti brillassero ben oltre i confini regionali, dimostrando come, anche al Sud, si possa fare scienza e ricerca ai massimi livelli. Questo prestigioso riconoscimento accademico da parte dell'Unical è un ulteriore doveroso riconoscimento di un percorso umano e professionale straordinario. Ad Angela Misiano giungano le mie più sentite congratulazioni e il ringraziamento sincero per l'impegno, l'amore e la competenza che continua a donare alla nostra comunità».