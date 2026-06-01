A Gioiosa Superiore, nella Locride, un uomo, al volante di una Golf grigio chiara, è fuggito all'alt intimato dai carabinieri. Dopo un lungo inseguimento per le vie del centro cittadino i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare il veicolo. Il conducente ha opposto resistenza ma è stato immobilizzato sull’asfalto e successivamente arrestato grazie anche all'intervento di più pattuglie giunte sul posto. Il momento finale è stato immortalato da un video diffuso sui social e diventato subito virale.