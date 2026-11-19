Iniziativa dedicata al pensiero critico, all'alleanza dei saperi e alla responsabilità verso il futuro, con il patrocinio della Società Filosofica Italiana – Sezione Calabria e la collaborazione dell'Università degli Studi di Messina

Ci sono incontri che non si esauriscono nell'arco di una mattinata, perché lasciano domande, accendono curiosità e invitano a guardare il mondo con occhi nuovi. È questo il significato della Giornata mondiale della Filosofia celebrata il 17 Novembre dal Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti” di Locri, guidato dalla Dirigente Scolastica Carmela Rita Serafino. Nell'aula magna “Costantino Dardi” della sede centrale, tutte le classi terze dell'Istituto hanno partecipato a un'importante occasione di confronto e approfondimento, fortemente voluta dal Dipartimento di Storia e Filosofia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina e con il patrocinio della Società Filosofica Italiana – Sezione Calabria. Un appuntamento pensato per riportare al centro una domanda fondamentale: quale ruolo può e deve avere il pensiero filosofico nella formazione delle nuove generazioni?

Quando la filosofia incontra la vita

La Filosofia non è soltanto una disciplina da studiare, un insieme di teorie da conoscere o il racconto del pensiero dei grandi autori del passato. È, prima di tutto, un modo di stare al mondo. È la capacità di fermarsi mentre tutto corre, di interrogarsi quando sembra più facile accettare, di cercare significati quando le risposte immediate non bastano.

In un tempo nel quale siamo continuamente attraversati da informazioni, immagini, messaggi e cambiamenti velocissimi, educare alla Filosofia significa restituire ai giovani il tempo e gli strumenti per pensare. Significa insegnare loro a non confondere la velocità con la conoscenza, l'opinione con il sapere, la quantità delle informazioni con la profondità della comprensione.

Filosofare vuol dire imparare a dubitare senza smettere di cercare, ascoltare senza rinunciare alle proprie idee, confrontarsi senza temere la diversità.

Due relazioni, un'unica grande domanda: quale futuro per l'uomo e per la conoscenza?

A dare profondità scientifica e culturale alla giornata sono state le relazioni di due docenti dell'Università degli Studi di Messina.

La Prof.ssa Annamaria Anselmo, ordinaria di Storia della Filosofia, docente di Storia della Filosofia e Storia e Filosofia della complessità, ha affrontato il tema “La decima epistemologica come via per l'alleanza dei saperi”.

Una riflessione che ha posto al centro la necessità di costruire un sapere capace di dialogare con sé stesso, superando le separazioni disciplinari e riconoscendo che la realtà non può essere compresa attraverso un'unica prospettiva. L'alleanza dei saperi diventa così una necessità culturale: mettere in relazione conoscenze differenti per leggere un mondo sempre più articolato e interdipendente.

La Prof.ssa Fabiana Russo, ricercatrice di Storia della filosofia, docente di Storia della Filosofia contemporanea e Storia del pensiero contemporaneo, ha invece sviluppato la relazione “Salvare Gaia, la via dell'alleanza tra l'uomo e la Terra”.

Un tema che tocca una delle questioni più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra l'essere umano e il pianeta che abita. La salvaguardia della Terra non può essere considerata soltanto una questione ambientale o scientifica, ma interpella profondamente la coscienza, l'etica e il modo stesso in cui l'uomo concepisce la propria presenza nel mondo. Riconoscersi parte di un equilibrio più grande significa comprendere che il futuro dell'umanità è inseparabile da quello della natura.

A moderare l'incontro è stata la prof.ssa Anna Maria Mittica, coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia del Polo liceale, che ha guidato il dialogo tra le relatrici e gli studenti, accompagnando i diversi momenti di approfondimento e favorendo il confronto sui temi proposti.

Due prospettive differenti e complementari, unite da un filo conduttore: la necessità di superare ogni visione frammentaria per riscoprire il valore delle relazioni, tra i saperi, tra l'uomo e la Terra, tra conoscenza e responsabilità.