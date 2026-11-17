L’avvocato Natale Polimeni: «La decisione adottata dimostra la totale estranei del mio assistito rispetto ai fatti inizialmente contestati e ripristina la verità storico-fattuale e giuridica di questa vicenda»

L’ avvocato Natale Polimeni registra con «piena soddisfazione un punto fermo in una vicenda che ha avuto una forte risonanza mediatica. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha comunicato, in seguito ad istanza della difesa avanzata nell’interesse di Sebi Romeo che il procedimento cosiddetto “Millenium” è stato definito con richiesta di archiviazione.

La decisione adottata dimostra la totale estraneità di Sebi Romeo rispetto ai fatti inizialmente contestati con un capo di imputazione provvisorio – ravvisato da questa difesa subito come infondato - e ripristina la verità storico-fattuale e giuridica di questa vicenda, chiudendo l’attività investigativa legata all’indagine e ponendo fine ad un iter che ha segnato psicologicamente e mediaticamente il Romeo», conclude l’avvocato Natale Polimeni.