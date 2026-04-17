L’amministrazione invita i cittadini a non sostare nell’area fino a quando le operazioni di cattura e allontanamento degli ungulati non saranno completate

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni sta affrontando le problematiche legate alle presenza di cinghiali nelle zone in prossimità del centro abitato.

In concomitanza con gli attuali lavori di bonifica dell’alveo del torrente Novito (da decenni oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti), infatti, è emersa la presenza di decine di capi di ungulati che, dopo le operazioni compiute dall’impresa specializzata che sta conducendo l’intervento, sarebbero fuggiti a valle, proprio in prossimità della periferia Sud della Città.

Alle prime segnalazioni dei cittadini, il consigliere Fabrizio Figliomeni, delegato allo Svolgimento delle Attività nel Settore Venatorio, si è subito attivato, seguendo costantemente l’evoluzione della vicenda, mentre il Vice Comandante della Polizia Locale Angela Pascuzzi ha allertato la Polizia Metropolitana e l’Ambito Territoriale di Caccia “RC2” che, a loro volta, hanno compiuto dei sopralluoghi per certificare la presenza dei cinghiali e stimarne il numero.

Mercoledì 15, poi, le Guardie di Vigilanza Venatoria hanno montato nella zona delle apposite gabbie, vere e proprie trappole che permetteranno di catturare i cinghiali che, una volta isolati, verranno trasportati in zone montane e lontane dal centro abitato, laddove verranno liberati.

La zona interessata dalla presenza dei cinghiali (nei pressi delle contrade Pellegrina e Feudo Vecchio) è costantemente monitorata. Nel frattempo, si invitano i cittadini a non sostare nell’area fino a quando le operazioni di cattura e allontanamento degli ungulati non saranno completate.