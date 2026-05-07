Un importante passo verso la valorizzazione del litorale e la restituzione alla collettività di uno spazio strategico per la fruizione balneare e pubblica del territorio

Nella sala dello Stretto della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria è stata sottoscritta la consegna dell’area demaniale marittima e delle strutture dell’ex “Lido Carabinieri” di Bocale. Si tratta un importante passo verso la valorizzazione del litorale e la restituzione alla collettività di uno spazio strategico per la fruizione balneare e pubblica del territorio.

Alla sottoscrizione del verbale hanno preso parte il Contrammiraglio (CP) Giuseppe Sciarrone, Capo del Compartimento Marittimo di Reggio Calabria, il Generale di Brigata Cesario Totaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, e Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria. Presenti anche i rappresentanti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria.

L’intesa è maturata al termine di una serie di incontri e colloqui istituzionali avvenuti nei mesi scorsi tra l’Arma dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto e l’Amministrazione comunale, prima col sindaco Falcomatà e poi con il sindaco ff Battaglia. In questo contesto, l’Arma dei Carabinieri ha inteso riconsegnare alla Capitaneria di Porto lo stabilimento dell’ex Lido Carabinieri di Bocale, struttura in passato destinata all’utilizzo balneare.

Contestualmente, la Capitaneria di Porto ha trasferito l’area al Comune di Reggio Calabria, che potrà ora avviare i successivi interventi di riqualificazione e definire le future modalità di gestione e utilizzo dell’area, anche attraverso eventuali concessioni a soggetti privati per finalità turistiche e ricreative. Nel frattempo, sono proseguite le interlocuzioni per la consegna all’Arma dei Carabinieri del nuovo lido costruito al parco lineare sud.