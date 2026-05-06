Federimpreseuropa Calabria, nella persona del Coordinatore Regionale Antonio Luppino, esprime vivo apprezzamento e sincere congratulazioni a Giuseppe Campagna per la nomina a Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. L’insediamento del nuovo Presidente rappresenta un passaggio importante per il territorio reggino, in cui il ruolo della giustizia assume una valenza centrale nel rafforzamento della legalità, nella tutela dei diritti e nel sostegno a un contesto economico sano e competitivo.In questo quadro, Federimpreseuropa Calabria intende promuovere un rapporto improntato al dialogo e alla collaborazione istituzionale, ritenendo fondamentale il confronto tra sistema giudiziario, mondo delle imprese e rappresentanze dei lavoratori, al fine di contribuire alla crescita equilibrata del territorio e al contrasto di ogni forma di illegalità che danneggia il tessuto produttivo. Una delegazione territoriale della Confederazione chiederà infatti un incontro al Presidente Campagna, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo sui temi della legalità economica, della tutela delle imprese sane e della salvaguardia dei lavoratori, nella convinzione che il rispetto delle regole sia la base imprescindibile per lo sviluppo.

«Accogliamo con grande favore la nomina del Presidente Campagna, magistrato di comprovata esperienza. Il nostro auspicio è quello di instaurare un dialogo proficuo e continuativo, nello spirito della collaborazione istituzionale, per rafforzare i principi di legalità e sostenere concretamente le imprese e i lavoratori che operano nel rispetto delle regole» afferma Antonio Luppino. Anche la Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari, esprime il proprio compiacimento: «Rivolgiamo al Presidente Campagna i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. Siamo convinti che un sistema giudiziario autorevole e aperto al confronto rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita economica e sociale del territorio. Federimpreseuropa continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a promuovere legalità, trasparenza e collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo».