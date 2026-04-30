Un grosso passo in avanti per realizzare appieno le finalità benefiche della Fondazione Monaca Bello. Stamani, a Palazzo di Città, è stato approvato il conto consuntivo 2025, il terzo esercizio finanziario consecutivo chiuso in positivo e in armonia con l’approvazione del bilancio di previsione 2026 dello scorso mese di dicembre.

Presenti il Sindaco Mariateresa Fragomeni (membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, così come il parroco di Santa Maria di Portosalvo don Bruno Cirillo), il Presidente del CdA della fondazione Vincenzo Bruzzese e il suo vice Raffaele Macry Correale (membri del CdA insieme alla Segretaria Maria Meduri) e i dottori Aurelio Filippone e Giovanni Teotino, membri del collegio dei revisori presieduto da Domenico Furina. Era altresì presente l’assessore all’Urbanistica della Città di Siderno Maria Teresa Floccari.

L’approvazione del consuntivo 2025 evidenzia l’efficacia dell’azione di riordino amministrativo della Fondazione Monaca Bello, condotta negli ultimi anni in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, propedeutica alla piena realizzazione degli obiettivi dell’Ente benefico, primo tra tutti quello di dare esecuzione agli oneri testamentari, in linea con la volontà dell’indimenticata testatrice.

L’azione sinergica di Amministrazione Comunale e Fondazione (il cui CdA è in carica dal 2020 con cariche a titolo gratuito, in ossequio alle finalità statutarie) si è altresì concretizzata nell’avvio di numerose e proficue interlocuzioni con gli affittuari, finalizzate all’ottimizzazione della gestione del patrimonio, di cui il Comune di Siderno è proprietario.