La concessione a titolo gratuito riguarda una porzione di area pubblica, nell’ambito delle attività portate avanti dal Settore Patrimonio
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«Un intervento che ha l'obiettivo di migliorare la fruibilità, vivibilità e il decoro urbano, restituendo alla comunità di Gallina un’area maggiormente funzionale». Con queste parole, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha commentato la sigla a Palazzo San Giorgio dell'accordo tra l'Amministrazione, nella persona della dirigente del settore Patrimonio, Luisa Nipote, e la parrocchia “San Nicola di Bari” di Gallina rappresentata da don Domenico Morabito. L’intesa prevede la concessione a titolo gratuito di una porzione di area pubblica, nell’ambito delle attività portate avanti dal Settore Patrimonio. La concessione consentirà alla parrocchia di intervenire sull’area con lavori di riqualificazione e valorizzazione. In particolare, lo spazio sarà destinato alla realizzazione del sagrato della chiesa, di un’area parcheggio, al prolungamento e al rifacimento dei marciapiedi, oltre alla creazione di un viale alberato.