Ventisei ballerini campioni del mondo a Gioia Tauro: un sogno che si realizza. L'Armada Nueva, associazione sportiva di danza gioiese, capitanata dai maestri Zeraida Amante e Gigi La Forgia, con tre gruppi di allievi sale sul gradino più alto del podio nel campionato mondiale Ido di latin show, che si è svolto a Klangefurt, in Austria. Per il terzo anno consecutivo, dopo i trionfi in Polonia e Macedonia del Nord, la scuola di danza di Gioia Tauro porta a casa la vittoria nella prestigiosa manifestazione istituita dall’international Dance Organization (federazione mondiale di danza sportiva).

«Tanto lavoro e sacrificio hanno dato i suoi frutti – hanno affermato orgogliosi i maestri ai nostri microfoni -. I ragazzi si sono allenati a tutti gli orari per raggiungere la vittoria. Dedichiamo il successo ai genitori che hanno fatto di tutto per i loro figli, lo dedichiamo alla nostra città che spesso viene nominata per cose negative e invece noi come associazione sportiva facciamo di tutto affinché venga nominata per cose molto belle, lo dedichiamo ad Elodie una ragazzina della nostra scuola che dopo aver contratto un brutto batterio per fortuna si sta riprendendo, lo dedichiamo ai ragazzi e a noi maestri che abbiamo sudato tanto per arrivare a questo risultato».

I protagonisti del successo

I 3 gruppi della scuola di danza Armada Nueva partecipanti alla competizione mondiale hanno portato in pista 3 coreografie a tema, che hanno ricevuto applausi e complimenti anche da parte degli atleti delle altre nazioni in gara.

Il gruppo Wannabe Team con lo show Alice in Wonderland: Francesco Zangari, Adriana Ojogel Petronela, Maria Lourdes Gagliostro, Giusy Pirrello, Sofia Tomaselli.

Questi 5 ragazzi, già Campioni del Mondo sia 2024 che 2025, hanno inoltre ottenuto la vittoria nella temuta competizione tra i big della giornata del 6 giugno confermandosi vincitori assoluti della gara.

Gruppo Fire sceso in pista con lo show Super Mario: Giuseppe Caprino, Giulia Monaco, Carla Alati, Ginevra De Maio, Sonya Piromalli, Giorgia Raso, Sophie Raso, Melissa Giovinazzo, Nicole Guerrisi, Elisa Albanese, Ludovica Zito.

Gruppo Flame con lo show The Greatest Showman: Giulia Patamia, Evelyn Staropoli, Sofia Monaco, Giulia Saltalamacchia, Aurora Rotolo, Carlotta Vitullo, Camilla Vitullo, Serena Pavia, Irene Greco, Clara Lucia Petrarca.

Le coreografie dei campioni del mondo 2026 si potranno ammirare sul palco dello spettacolo "Il destino appartiene a Noi!" il18 luglio sul lungomare di Gioia Tauro.