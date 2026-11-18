Due incontri con Maria Cristina Altomonte e Deborah Serratore per sensibilizzare i ragazzi sui danni della plastica, sui rischi delle microplastiche e sulle alternative sostenibili. Scuola e Comune insieme per promuovere comportamenti responsabili

«In mezzo a tante persone che gettano i rifiuti per terra, io scelgo di raccoglierli. Qualcuno potrà anche prendermi per pazza, ma voglio instillare in voi il beneficio del dubbio». È il messaggio lanciato da Maria Cristina Altomonte, referente locale di Plastic Free, durante le due sessioni di sensibilizzazione ambientale svoltesi martedì 17 novembre all’Istituto di Istruzione Superiore «F. Severi» di Gioia Tauro, con la partecipazione di circa 100 studenti delle classi seconde.

Gli incontri, curati da Altomonte e Deborah Serratore, referente Plastic Free Palmi, hanno invitato i ragazzi a riflettere sulle proprie abitudini e sull’importanza dei comportamenti individuali nella tutela dell’ambiente.

All’iniziativa hanno partecipato Maria Domenica Speranza, assessora comunale alla Cultura e all’Istruzione, il dirigente scolastico Fortunato Praticò e la docente referente per l’Educazione civica Domenica Velardo, che ha introdotto e moderato gli incontri. Fondamentale anche il supporto dei tecnici dell’Auditorium Nicolas Green.

Attraverso video e materiali informativi, gli studenti hanno approfondito le conseguenze dell’inquinamento da plastica sugli ecosistemi, sugli animali e sulla salute umana. Particolare attenzione è stata dedicata alle microplastiche e nanoplastiche, ai lunghi tempi di degradazione dei materiali e ai limiti del riciclo.

Le immagini hanno mostrato i danni provocati alle specie marine dai rifiuti e la diffusione delle microfibre rilasciate durante il lavaggio degli indumenti sintetici, capaci di raggiungere fiumi e mari attraverso le acque di scarico. Sono stati illustrati anche i potenziali rischi sanitari legati all’esposizione alle particelle plastiche, sui quali la ricerca scientifica continua a indagare.

«Non possiamo rimanere a guardare» è stato uno dei messaggi della giornata. Plastic Free ha presentato i risultati delle proprie attività nazionali: quasi quattro milioni di chilogrammi di rifiuti rimossi, oltre 6.500 appuntamenti, più di 242mila studenti sensibilizzati e oltre 3.000 scuole raggiunte.

Spazio quindi alle alternative concrete alla plastica monouso: utilizzare borse riutilizzabili e borracce, ridurre gli imballaggi, preferire quando possibile tessuti naturali e scegliere prodotti per l’igiene con confezioni ricaricabili o minore impiego di plastica.

Un approfondimento ha riguardato il lancio dei palloncini durante feste e ricorrenze. I frammenti possono essere ingeriti dagli animali, mentre nastri e cordini rappresentano un pericolo per la fauna. Plastic Free ha illustrato la propria iniziativa per una normativa nazionale contro questa pratica, suggerendo decorazioni riutilizzabili come alternativa.

Gli studenti sono stati invitati a partecipare alle giornate di pulizia ambientale e a condividere le informazioni apprese. A conclusione degli incontri sono stati proiettati alcuni video realizzati dalle classi partecipanti.

L’assessora Maria Domenica Speranza ha ricordato l’impegno comunale per ridurre la plastica nelle mense scolastiche, anche attraverso la prevista installazione di dispenser d’acqua. «Tutto parte dalla cultura, dalla mentalità», ha sottolineato.

Il dirigente Fortunato Praticò ha richiamato invece la responsabilità personale: «Noi abbiamo il compito di passarvi le informazioni. La differenza la fate voi».

Il messaggio conclusivo è stato quello di non considerare inevitabili i comportamenti sbagliati. Raccogliere un rifiuto abbandonato può sembrare un gesto insignificante, ma può suscitare domande e incoraggiare altri a fare altrettanto.

Nella Piana di Gioia Tauro, dove la salvaguardia del mare, delle spiagge e degli spazi pubblici rappresenta una necessità concreta, l’incontro ha ribadito il valore della collaborazione tra scuola, istituzioni e volontariato. Una giornata il cui risultato più importante potrebbe manifestarsi proprio nelle future scelte quotidiane dei ragazzi.