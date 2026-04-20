Continua in modo esponenziale il percorso di crescita del rapper originario di Gioia Tauro, Domenico Cantante. In arte Dom, negli ultimi mesi il suo progetto musicale sta andando a gonfie vele sulle piattaforme digitali,sostenuto da egregi dati di ascolto.Tra le pubblicazioni più recenti figurano i singoli “Meglio adesso” e “La fine”.Il 32enne gioiese sta cercando di farsi spazio in modo indipendente in questa strada non semplice.Senza una struttura alle spalle, passo dopo passo, si occupa di tutto in prima persona, con caparbietà e smisurata passione.

«Non mi aspettavo una diffusione così ampia,non era qualcosa che avevo previsto – racconta Domenico -. Vedere che la mia musica arriva anche fuori dall’Italia, in paesi come Stati Uniti, Germania o Francia, ma anche Brasile,Argentina e Australia per citarne alcuni, è un segnale importante. Mi riempie di gioia, significa che quello che faccio riesce a raggiungere anche chi non conosce il mio contesto.Ti dà una visione più ampia e allo stesso tempo più responsabilità. I miei brani nascono da esperienze personali e sono disponibili sulle principali piattaforme digitali. Cerco di mantenere coerenza tra quello che vivo e quello che racconto.Chi ascolta, se si ritrova in certe sensazioni, lo percepisce.Vivo questo bel momento con soddisfazione, ma anche equilibrio. Cerco di non fermarmi. È una fase di crescita e va gestita continuando a lavorare, senza distrazioni».