Gioia Tauro ottiene oltre 2,5 milioni di euro di finanziamenti per scuole, beni confiscati e viabilità. Il Comune di Gioia Tauro continua a rafforzare il percorso di rilancio del territorio attraverso importanti finanziamenti destinati alla sicurezza, all’efficientamento energetico e alla riqualificazione urbana. Sono stati infatti approvati tre distinti interventi candidati dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle misure finanziate dal Ministero dell’Interno, per un importo complessivo pari a 2 milioni e 500 mila euro.

Nel dettaglio: 800 mila euro destinati agli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del plesso scolastico “Eugenio Montale”; 300 mila euro per lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’immobile confiscato situato lungo la S.P. 1 nel territorio comunale; 1 milione e 400 mila euro per interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale e manutenzione straordinaria delle infrastrutture cittadine.

I finanziamenti rientrano nelle misure previste dal Ministero dell’Interno per la rigenerazione urbana, la sicurezza degli edifici pubblici e la valorizzazione del patrimonio comunale. L’Amministrazione comunale sottolinea come questi risultati rappresentino un importante passo avanti per la città, consentendo di intervenire concretamente su scuole, strutture pubbliche e rete viaria, migliorando sicurezza, servizi ed efficienza energetica.

«Si tratta di risorse fondamentali per il futuro della città – evidenzia il Comune – che consentiranno di migliorare la qualità delle infrastrutture pubbliche e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, agli studenti e alle famiglie».

Le proposte approvate confermano il lavoro svolto dall’amministrazione Scarcella, dall’assessorato ai lavori pubblici e dal settore tecnico, nella partecipazione ai bandi nazionali e nel reperimento di finanziamenti strategici per il territorio.