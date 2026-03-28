Un’iniziativa per informare, prevenire e sensibilizzare gli studenti sui rischi delle dipendenze, promuovendo salute, responsabilità e libertà di scelta consapevole

Si è svolto in duplice appuntamento, nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, il convegno promosso dalla sottocommissione distrettuale Rotary “Prevenire Informando”, presieduta dall’avvocato Ferdinando Perelli. L’iniziativa ha coinvolto il liceo "Zaleuco" di Locri e il liceo “M. Guerrisi” di Cittanova, inserendosi nel più ampio progetto della commissione distrettuale DEI del Distretto Rotary 2102 Calabria, guidata da Deborah Granata, dal titolo significativo: “Droga e alcool: dalla dipendenza giovanile all’etica della possibilità”.

L’obiettivo è stato chiaro fin dall’inizio: aprire un dialogo diretto con gli studenti su un tema delicato e attuale come quello delle dipendenze giovanili, con particolare attenzione al consumo di tabacco, cannabis e alcol. Un confronto costruito non solo sull’informazione, ma anche sulla riflessione condivisa, coinvolgendo studenti, famiglie, dirigenti scolastici e docenti.

Cuore dell’iniziativa, la prevenzione. Ai ragazzi sono stati forniti strumenti concreti per comprendere i rischi legati all’uso di sostanze, con l’intento di scoraggiarne il consumo e promuovere uno stile di vita sano e consapevole. Il percorso si è articolato lungo due direttrici principali: da un lato l’analisi sociologica e psicologica del fenomeno, dall’altro l’approfondimento tecnico-scientifico sugli effetti nocivi per la salute.

Sul piano clinico, la dottoressa Mina Madeo, endocrinologa, ha illustrato con supporti multimediali le alterazioni vascolari causate da fumo e alcol anche in giovane età. A seguire, la pneumologa Emanuela Trogolo ha evidenziato le gravi conseguenze respiratorie legate a queste abitudini. Particolarmente incisivo anche l’intervento del dottor Giuseppe Zampogna, medico USMAF del Ministero della Salute, che ha richiamato l’attenzione sul drammatico fenomeno degli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Non meno rilevante si è rivelato l’approccio psicologico e sociologico. Nell'incontro di Locri, la psicoterapeuta Sofia Ciappina ha invitato i giovani a riflettere sul concetto di consapevolezza, sottolineando come le scelte di oggi incidano direttamente sulla costruzione del proprio futuro. In parallelo all'appuntamento di Cittanova, la collega Ylenia Lucà ha, invece, approfondito le dinamiche sociali alla base del consumo, evidenziando il peso del gruppo e il rischio di esclusione per chi decide di non adeguarsi.

Ampia anche la partecipazione istituzionale. Tra gli interventi, a Locri quello del presidente del club, avvocato Roberto Trimboli; a Cittanova quelli della presidente del Rotary Club di Palmi, avvocato Leda Badolati, della dirigente scolastica Clelia Bruzzì e dello stesso Ferdinando Perelli, che ha espresso gratitudine al governatore del Distretto 2102, Dino De Marco, e a tutti i membri della commissione coinvolti nel progetto, nello specifico, oltre Deborah Granata, Mina Madeo, Lucia Baroni, Sofia Ciappina anche Domenico Cortese, Miryam Costa, Ketty De Luca, Donatella Maestri, Saverio Martello, Giorgio Marchese, Rossella Masi e Marzia Nigro.

A chiudere i lavori è stato l’avvocato Enrico Paratore, assistente del governatore, che ha elogiato l’iniziativa sottolineando non solo il valore educativo del progetto, ma anche la partecipazione attiva degli studenti. Domande, riflessioni e interventi hanno trasformato gli incontri in momenti di autentico confronto, segno di un interesse vivo e di una crescente sensibilità verso tematiche cruciali per il futuro delle nuove generazioni.