La partenza ufficiale è prevista alle ore 12.20 da Piazza Duomo. La carovana attraverserà il Corso Garibaldi in direzione sud per poi immettersi sulla via Giovanni Falcone (già Bretella Calopinace) e proseguire lungo la SS 106 fino al confine comunale, per un tratto di circa 17 chilometri, in direzione di Vibo Valentia, sede dell’arrivo di tappa.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, saranno riservate alla manifestazione alcune aree di sosta in Piazza Italia, Piazza Duomo, via Miraglia e nelle zone limitrofe, oltre all’area del Tempietto.

L’amministrazione comunale informa che, per disciplinare le modifiche alla viabilità cittadina, è stata emanata l’ordinanza dirigenziale n. 467 del 10 giugno 2026. Inoltre, con specifica ordinanza prefettizia, la circolazione veicolare sarà sospesa 30 minuti prima del passaggio della corsa nell’area urbana. Nei tratti extraurbani la sospensione scatterà 45 minuti prima del transito della gara e resterà in vigore fino al termine delle esigenze organizzative.

Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di collaborare e rispettare le disposizioni previste dai provvedimenti adottati, così da consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza pubblica lungo tutto il percorso cittadino.