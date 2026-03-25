Al via il nuovo master in “Medicina, Psicologia e Sanità in ambito Penitenziario e delle Misure Alternative dell’ateneo di Catanzaro

Domani alle ore 15 presso l’hotel Marechiaro di Gizzeria Lido si terrà l’inaugurazione del Master di II livello in “Medicina, Psicologia e Sanita’ in ambito Penitenziario e delle Misure Alternative” dell’Università di Catanzaro.

In assenza di una Scuola di Specializzazione in Medicina Penitenziaria, tale corso si inserisce come risposta culturale ed immediatamente professionalizzante in uno dei settori più complessi della medicina clinica attuale, che vedrà come sede operativa per le attività cliniche di tirocinio il SAI (Servizio di Assistenza Intensificata) dell’ASP di Catanzaro.

Le autorità accademiche porteranno i saluti ai 50 corsisti (Medici Chirurghi, Psicologi e Infermieri). È previsto l’intervento del Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Giovanni Cuda, del Direttore della Scuola di Alta Formazione dell’Ateneo Prof. Stefano Alcaro e della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’UMG, Prof.ssa Aquila Villella.

Prestigiosi sono i relatori che hanno assicurato la presenza, ossia il Dott. Ernesto Napolillo, Direttore Generale Detenuti e Trattamento del DAP - Roma, Il Dott. Ernesto Esposito Dirigente Generale del Dipartimento “Salute e Servizi Sanitari” della Regione Calabria, il Gen. Dott. Antonio Battistini Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la Dott.ssa Lucia Di Furia Direttore Generale Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, il Presidente della Società Scientifica di Medicina Penitenziaria SIMSPe Dott. Antonio Maria Pagano, la Dott.ssa Laura Antonini Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, la dott.ssa Teresa Chiodo Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, la Dott.ssa Lucia Castellano Provveditrice Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, l’Avv. Giovanna Francesca Russo Garante Regionale per le Persone Private della Libertà Personale, il Prof. Avv. Francesco Siracusano, Ordinario di Diritto Penale dell’Università Magna Graecia, l’Avv. Francesco Iacopino Presidente della Camera Penale di Catanzaro, l’Avv. Valerio Murgano Componente Giunta Nazionale Unione Camere Penali - delegato per l’osservatorio Carcere.

Padrone di casa sarà il Prof. Giulio Di Mizio, Associato di Medicina legale dell’UMG, Dir. della Sanità Penitenziaria dell’ASP di Catanzaro, nonché Direttore del Master che ha definito con i vertici dell’Ateneo e con la Scuola di alta Formazione, nell’ambito dei patti territoriali (MUR e Presidenza del Consiglio dei Ministri) un percorso formativo con l’obiettivo di definire nuovi e moderni approcci per lo sviluppo di una Sanità Penitenziaria di iniziativa, di alta specializzazione e di respiro multidisciplinare, finalizzata a tutelare la salute delle persone detenute, a dialogare con le istituzioni ed a rendere sostenibile l’esecuzione penale.

Sono attesi illustri ospiti, rappresentanti delle Istituzioni, della Magistratura, dell’Avvocatura, dell’Amministrazione Penitenziaria e della Sanità Pubblica e Privata.