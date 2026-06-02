Un'occasione per valorizzare gli esiti della didattica e per discutere di Futuro, Ambiente e sostenibilità
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«Lo scorso 19 maggio in un noto ristorante di Scilla, è stata molto significativa la presenza degli studenti dell'istituto Professionale Alberghiero Turistico G. Trecoci di Villa San Giovanni in occasione dell'anteprima Scilla Cuore in cui si è discusso di Futuro, Ambiente e sostenibilità del Territorio Scillese, grazie al Suo direttore Scientifico il Dott Vincenzo Montemurro, a l'ing Francesco Suraci e, con la presenza del dipartimento di Ingegneria dell'università Mediterranea di Reggio Calabria.
La presenza degli allievi nell'accoglienza e nella preparazione dei drink è stata molto gradita da tutti i presenti all'importante convegno, tutto ciò grazie alla sua Dirigente,alla Prof Enza Loiero, al Prof Pontieri, agli altri docenti presenti ed al noto Bartender Professionista, Carmelo Martino che è nel progetto dell'istituto , contribuisce con la sua professionalità e dedizione a migliorare la didattica dei bravissimi studenti di un'istituto che cresce anno dopo anno e che grazie alla formazione costante di questa bella realtà Villese, aiuta i nostri giovani per trovare prospettive future ai nostri Giovani.
Altra bella iniziativa che ci piace ricordare, grazie all'invito del Prof Pontieri dello scorso 31 maggio alla splendida manifestazione dei Banchi d'assaggio in cui abbiamo notato la splendida ed imponente organizzazione dell'istituto Trecoci.
L'associazione Incontriamoci Sempre è da sempre impegnata a dare il proprio contributo nella crescita del territorio , ricordiamo che nel lontano 2011, si è svolta dentro l'Istituto, un'edizione del Premio Simpatia della Calabria, infatti, per la prossima edizione, la XIX , che si svolgerà il prossimo 5 settembre presso il glorioso Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, contiamo di avere la collaborazione e la presenza dei meravigliosi allievi dell'istituto alberghiero di Villa San Giovanni.