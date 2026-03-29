Grande partecipazione da parte di una delegazione di studenti delle classi terze, quarte e quinte del Polo Liceale di Locri “Zaleuco - Oliveti - Panetta - Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che, martedì 24 Marzo, si è recata, accompagnata dalle docenti: prof.ssa Sabrina Prestipino e prof. ssa Rossana Totino, all’UNICAL di Cosenza per un percorso di Orientamento e Formazione Scuola Lavoro con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG). L’attività, che rientra nel progetto Or.S.I, ha dato agli studenti l’opportunità di visitare i laboratori del Dipartimento, seguiti dai docenti del DIMEG: Prof. Ing. Cristian Belfiore, Diego Pulice del Personale Tecnico Amministrativo, e Prof. Ing. Francesco Sorgiovanni, coordinati dal Prof. Ing. Saverino Verteramo, Delegato all’Orientamento in Entrata e in Uscita, nativo di Locri ed ex allievo del Liceo Scientifico Zaleuco. Lo stesso ha tenuto l’incontro di apertura in Aula Magna, prima che gli studenti facessero il giro dei laboratori. Il DIMEG è il fiore all’occhiello dell’UNICAL con la sua attenzione alla trasformazione industriale, che sta ridefinendo profondamente il ruolo della formazione universitaria, in particolare nei settori dell’ingegneria industriale e gestionale. In questo nuovo paradigma, l’obiettivo non è più soltanto migliorare l’efficienza dei sistemi produttivi, ma costruire ambienti di lavoro in cui tecnologia e capacità umane collaborino in modo armonioso. L’industria 5.0 promuove, infatti, un modello produttivo centrato sulla persona, in cui innovazione tecnologica, inclusività, benessere sociale e responsabilità etica diventano elementi centrali dello sviluppo industriale. In questo scenario l’ingegnere del futuro non sarà soltanto un esperto di tecnologie avanzate, ma un professionista capace di gestire sistemi socio - tecnici complessi, in cui persone, macchine intelligenti e piattaforme digitali interagiscono per generare valore. Gli studenti del Polo, con questi presupposti hanno potuto beneficiare di un ambiente accademico ad alto livello culturale e formativo, venendo a conoscenza delle nuovissima infrastruttura dell’Ateneo, MaTeRiA/STAR, che offre servizi di indagine scientifica avanzata, in tutti i campi della scienza dei materiali; inoltre il DIMEG è attivo nel creare macchinari di ultima generazione per l’indagine subacquea, come: 1) Robot subacquei, utilizzati per l’esplorazione, la mappatura e il monitoraggio dei fondali marini; 2) Tablet subacquei, utilizzati dai ricercatori per le immersione e le rilevazioni sul posto, 3) Sistemi di ripresa 3D e Fotogrammetria, tecnologia per la creazione di modelli 3D dei tesori sommersi, incluse fotocamere ad alta risoluzione e telecamere a 360 gradi con custodie subacquee; 4) Apparecchiature per il Monitoraggio dei Coralli, finalizzate alla tutela dell’ecosistema marino; 5) Strumenti per la didattica/fruizione subacquea, sistemi integrati per il turismo culturale subacqueo. Una giornata ricca di esperienze, utili per le scelte future degli studenti, che dovranno rispondere alle loro esigenze personali e di realizzazione professionale in una società in continuo cambiamento, ed in questo l’Unical offre spunti che non passano inosservati, sia nel campo dell’innovazione che della ricerca, dando la possibilità di una crescita completa. “Nelle università l’attività didattica è inscindibile dall’attività di ricerca, affinchè l’insegnamento sia contemporaneamente in grado di seguire l’evolversi dei bisogni e le esigenze sia della società sia della conoscenza scientifica” (Magna Charta Universitatum, Bologna)