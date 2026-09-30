Il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria saluta oggi con profonda gratitudine Sebastiano Cutrupi, per tutti Bano, figura di riferimento del personale amministrativo, che taglia il meritato traguardo della pensione dopo oltre 30 anni di esemplare e dedicato servizio all’interno del Corpo Nazionale.

Entrato a far parte dell'Amministrazione nel 1994, Il ragioniere Capo – nome con cui si era soliti appellarlo - ha svolto nel corso dei decenni un ruolo cruciale dietro le quinte del Comando. Sebbene il lavoro dei Vigili del Fuoco sia spesso associato agli interventi d'emergenza in prima linea, l'efficienza e la prontezza operativa della componente tecnica e di soccorso dipendono direttamente dalla solidità della macchina gestionale. In questo contesto, il contributo di Bano nella gestione delle complesse procedure burocratiche, contabili e del personale è stato fondamentale per garantire la continuità e la qualità del servizio sul territorio.

Nel corso della sua carriera, si è distinto non solo per l'alta professionalità, la precisione e il profondo senso del dovere, ma anche per le straordinarie doti umane, diventando un punto di riferimento insostituibile per i colleghi sia dell’area amministrativa che della componente operativa.

Il Comandante Vicario – Ing. Antonino De Benedetto - ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a nome di tutto il personale:

«Il pensionamento di un collaboratore come Sebastiano rappresenta un momento di forte emozione per tutto il Comando. Dietro ogni mezzo che parte in sirena c'è un immenso lavoro d'ufficio soprattutto amministrativo. Bano è stato l'anima di questo ingranaggio silenzioso ma vitale. A lui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per la dedizione dimostrata in tutti questi anni e i migliori auguri per un futuro sereno e ricco di nuove soddisfazioni».

Il Comando, i colleghi e gli amici si sono uniti in un caloroso momento di saluto per festeggiare l'ultimo giorno di servizio attivo, consegnandogli una targa ricordo a testimonianza dell'affetto e della stima di tutta la grande famiglia dei Vigili del Fuoco.