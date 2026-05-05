Il comitato cittadino denuncia ritardi e mancanza di interventi, chiedendo risposte concrete su viabilità, rifiuti e infrastrutture

Il malcontento delle aree periferiche torna al centro del dibattito cittadino. A Reggio Calabria, il Comitato Pro Vinco e Pavigliana rompe il silenzio e affida a un duro comunicato una serie di accuse nei confronti dell’amministrazione comunale, denunciando ritardi, promesse non mantenute e una crescente distanza tra istituzioni e territorio. Dalla viabilità ai servizi essenziali, fino ai progetti di sviluppo urbano, i cittadini delle due frazioni parlano apertamente di impegni disattesi e chiedono interventi concreti, rilanciando al contempo la propria mobilitazione.

«- Riqualificazione strada Pavigliana-Vinco-Spirito Santo;

- Illuminazione pubblica vie secondarie;

- Pulizia cunette e strade;

- Riqualificazione sotto-servizi (idrici e fognari);

- Rifiuti: gestione ciclo differenziato, interventi volti a contrastare l’emergenza delle discariche abusive;

- Progetti di sviluppo e rigenerazione urbana.

Questi sono stati i principali temi al centro del confronto negli ultimi anni tra il Comitato Pro Vinco e Pavigliana e l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

Più volte questi confronti sono stati suggellati da specifici impegni da parte del Comune, ma non ancora portati a termine.

Infatti allo stato attuale, possiamo con fermezza sostenere l’incoerenza di questa Amministrazione che ci ha illusi e poi dimenticati».

Come Comitato, siamo molto dispiaciuti e amareggiati dal comportamento assunto dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, che con tali comportamenti dimostra la poca attenzione verso le «periferie», forse non tutte, ma sicuramente Vinco E Pavigliana.

Non a caso queste due frazioni in tutti i progetti di riqualificazione sono rimasti ultimi fra gli ultimi con opere promesse ma mai neanche iniziate, a differenza di altre zone periferiche.

L’attuale silenzio dell’Amministrazione e il mancato coinvolgimento della cittadinanza, genera nel nostro Comitato la fondata e concreta preoccupazione sulla correttezza, legittimità e coerenza delle scelte adottate rispetto all’effettivo interesse pubblico e tutto ciò a discapito delle frazioni dal Comitato rappresentate.

Una cosa è certa: il comitato pro vinco e pavigliana continuerá a far valere con forza e determinazione la voglia di riscatto e rinascita di pavigliana e vinco.