Sono diverse le personalità del mondo della politica e del sociale che in questi minuti stanno inviando messaggi di cordoglio per ricordare Bruna Siviglia, fondatrice e presidente dell’associazione Biesse Bene Sociale. Parole di affetto e riconoscenza che testimoniano il segno lasciato dal suo impegno per la legalità, la solidarietà e la comunità.

Il presidente del Consiglio regionale Cirillo: «dare continuità al suo straordinario esempio»

«La tragica e prematura scomparsa di Bruna Siviglia, presidente e fondatrice dell'Associazione culturale Biesse, lascia un vuoto profondo nel tessuto sociale, culturale e civile della nostra regione. A nome mio e dell'intero Consiglio regionale della Calabria, esprimo i sentimenti del più sincero e commosso cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che, attraverso l'associazione, ne hanno condiviso l'impegno e accompagnato le straordinarie battaglie di civiltà».

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

«Bruna Siviglia è stata un’interlocutrice preziosa e un punto di riferimento costante per questa Assemblea legislativa, con la quale ha condiviso l’impegno per la legalità, il contrasto alla criminalità organizzata e la crescita civile delle nuove generazioni. Una collaborazione concretizzatasi nel progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”, promosso da Biesse e sostenuto dal Consiglio regionale attraverso un protocollo d’intesa, fino al riconoscimento legislativo sancito dalla legge regionale n. 27 del 2023. Un provvedimento che ha reso la Calabria la prima regione d’Italia a riconoscere per legge uno specifico percorso educativo di contrasto alla cultura mafiosa, facendo di un’esperienza di impegno civile un modello istituzionale di promozione della legalità anche a livello nazionale».

«La forza della sua azione – prosegue il presidente Cirillo – è stata anche quella di superare i confini regionali, portando in tutta Italia, con passione e determinazione, il volto di una Calabria capace di contrastare la cultura mafiosa attraverso l’educazione, la solidarietà e il servizio verso i più fragili. Onorarne la memoria significherà dare continuità al suo straordinario esempio, custodendo e trasmettendo alle nuove generazioni i valori ai quali ha dedicato la propria vita».

Falcomatà: «Una vita al servizio della comunità e della cultura della legalità»

«La scomparsa di Bruna Siviglia lascia un vuoto profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla, di condividere con lei un tratto di strada e di apprezzarne l’impegno instancabile al servizio della comunità». È quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Falcomatà, ricordando come, nel percorso da sindaco di Reggio Calabria, abbia avuto «modo di incontrare e collaborare spesso con Bruna, presidente e fondatrice dell’associazione Biesse-Bene Sociale». «Di lei – scrive Falcomatà in una nota – ho conosciuto e apprezzato la determinazione, la sensibilità e la capacità di trasformare valori importanti come la legalità, la solidarietà e la giustizia sociale, in iniziative concrete, capaci di parlare soprattutto alle giovani generazioni».

«Bruna Siviglia – continua – si impegnava, ogni giorno, per costruire occasioni di confronto e alimentare una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole. Lo faceva con passione e la convinzione profonda che il cambiamento dovesse partire dall’educazione e dalla vicinanza alle persone più fragili. Un ricordo particolare va al suo impegno per il progetto «Giustizia e Umanità - Liberi di scegliere», nato dall’esperienza del giudice minorile Roberto Di Bella, cui ha contribuito facendo conoscere e diffondendo un messaggio di straordinaria importanza nelle scuole, tra gli studenti e nelle istituzioni, contribuendo a rendere la cultura della legalità un impegno condiviso».

«La collaborazione con Bruna Siviglia – conclude Giuseppe Falcomatà – mi ha insegnato quanto sia prezioso il contributo di chi, fuori dai ruoli istituzionali, dedica tempo ed energie alla propria comunità. Oggi il pensiero va alla sua famiglia, ai suoi affetti e a tutte le persone che hanno condiviso con lei questo cammino. In questo momento di profondo dolore, un abbraccio particolare lo rivolgo al fratello Agostino, anch’egli, negli anni, impegnato al servizio della comunità in politica e nella sua funzione di Garante comunale e regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, guidato dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, esprime profondo dolore per la scomparsa di Bruna Siviglia, fondatrice e presidente nazionale dell’associazione Biesse, donna che ha dedicato il proprio impegno alla promozione della legalità, della giustizia e dei diritti dei più giovani. La sua perdita lascia un grande vuoto nella comunità del Piria, che con Bruna Siviglia ha condiviso negli anni un percorso educativo e umano fondato sulla convinzione che ogni ragazza e ogni ragazzo debbano avere la possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro. Attraverso il progetto “Giustizia e Umanità – Liberi di scegliere”, ispirato all’esperienza del magistrato Roberto Di Bella, Bruna Siviglia ha promosso nelle scuole una riflessione sui diritti dei minori, sul contrasto alla criminalità mafiosa e sull’importanza di offrire opportunità concrete a chi cresce in contesti difficili. Un impegno che ha trovato nella scuola un luogo privilegiato di ascolto, dialogo e formazione. L’Istituto Piria è stato la prima scuola in Italia ad adottare il volume “Liberi di scegliere”, di Roberto Di Bella e Monica Zapelli, come testo per l’educazione civica: una scelta fortemente voluta dalla dirigente Mariarosaria Russo e condivisa dalla comunità scolastica, per offrire agli studenti uno strumento di conoscenza e di riflessione sulla libertà, sulla responsabilità e sulla possibilità di costruire un percorso diverso. Nel corso degli anni, la collaborazione con Bruna Siviglia si è tradotta in iniziative e progetti rivolti agli studenti, con l’obiettivo di avvicinarli ai valori della legalità e della cittadinanza attiva e di accompagnarli nella consapevolezza dei propri diritti e delle proprie scelte. «La scomparsa di Bruna Siviglia ci addolora profondamente», dichiara la dirigente scolastica Mariarosaria Russo. «Per la nostra scuola Bruna è stata una presenza preziosa, una compagna di viaggio con la quale abbiamo condiviso la fiducia nei giovani e la volontà di offrire loro occasioni di crescita e di riscatto. Ha saputo ascoltare, comprendere e agire, portando nelle scuole un messaggio di speranza e di libertà». «Insieme abbiamo creduto che nessun giovane debba sentirsi prigioniero di un destino già scritto. Il modo più sincero per ricordarla sarà continuare a coltivare, ogni giorno, quei valori che hanno guidato il suo impegno: la giustizia, l’umanità, la legalità e l’attenzione verso chi è più fragile». La dirigente scolastica, i docenti, il personale e gli studenti dell’Istituto “Raffaele Piria” si stringono con affetto ai familiari di Bruna Siviglia e a quanti, nell’associazione Biesse, hanno condiviso il suo percorso e il suo impegno.