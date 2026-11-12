Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, si prepara ad accogliere il Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo Luigi Del Vecchio, protagonista di un nuovo appuntamento del suo tour letterario nazionale. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 18.00, la Sala del Consiglio Comunale ospiterà la presentazione dei suoi due thriller, “Ostuni. Un'insospettabile presenza” e “Ostuni. Non mi cercare più…”, entrambi pubblicati da Viola Editrice.

L'iniziativa, organizzata dal Circolo Culturale Meli, presieduto da Pasquale Pizzi, con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo e in collaborazione con la Libreria AVE, rappresenta una nuova tappa del percorso di promozione culturale che sta portando lo scrittore in diverse città italiane, attraverso incontri con i lettori, presentazioni pubbliche e partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche.

L'appuntamento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Annunziato Nastasi, mentre il Generale Del Vecchio dialogherà con Pasquale Pizzi, approfondendo i temi che caratterizzano la sua produzione narrativa e il rapporto tra l'esperienza professionale maturata nelle istituzioni e la successiva attività letteraria.

“Ostuni. Un’insospettabile presenza”, primo capitolo della trilogia pubblicata da Viola Editrice, introduce le indagini del Commissario Vito Berlingieri. Al centro della vicenda figura un usuraio, la cui successiva uccisione apre un mistero che si sviluppa tra le strade di Ostuni, intrecciando criminalità, rapporti umani e segreti nascosti dietro l'apparente tranquillità della Città Bianca.

“Ostuni. Non mi cercare più…” riprende il filo narrativo del precedente romanzo, riportando il lettore nell'universo investigativo del Commissario Berlingieri. Il mistero legato alla vicenda dell'usuraio prosegue nel secondo capitolo, in un racconto che approfondisce le zone d'ombra dell'animo umano e le contraddizioni di una realtà nella quale nulla è necessariamente come appare.

Il successo delle presentazioni ha accompagnato Del Vecchio in un intenso tour nazionale che, nel corso del 2026, ha già superato cinquanta appuntamenti, affiancati da interventi in programmi della RAI, emittenti televisive e rubriche radiofoniche.

La tappa calabrese arriva a pochi giorni dall'incontro svoltosi a Castelfidardo, nelle Marche, presso la Libreria Aleph di Moreno Giannattasio, e precede un ulteriore appuntamento previsto per il 24 novembre a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città, su iniziativa dell'associazione Comunicazione e Territorio, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Dal servizio nelle istituzioni al successo dei thriller ambientati a Ostuni. Un impegno culturale tra letteratura, accademia e associazionismo

Nato a Napoli nel 1962, Luigi Del Vecchio ha dedicato quarant'anni della propria vita professionale alla Guardia di Finanza, raggiungendo il grado di Generale di Brigata. Un percorso nel quale ha maturato una conoscenza diretta dei fenomeni criminali, delle dinamiche investigative e delle problematiche legate alla legalità economica, esperienze che costituiscono un importante patrimonio di riferimento anche per la sua attività di scrittore.

L’attività letteraria di Luigi Del Vecchio si affianca a un crescente impegno nel panorama culturale e accademico nazionale. Lo scrittore è infatti Accademico Ordinario dell'Accademia Tiberina di Roma, già Pontificia, nel Dipartimento Letteratura, e ha recentemente ricevuto la nomina a docente del Dipartimento di Politica Economica della Federiciana Università Popolare di Roma.

Nel corso del 2026 gli è stato inoltre conferito a Pescara il Premio Letterario Internazionale “Global Peace and Prizes for Art”, riconoscimento che ha contribuito a dare ulteriore visibilità alla sua produzione narrativa.

A questi incarichi si aggiunge la recente elezione a Presidente della Sezione di Ostuni dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (ANFI), un ruolo attraverso il quale il Generale intende promuovere iniziative dedicate alla cultura, alla solidarietà, alla legalità e all'educazione fiscale, valorizzando il contributo dei finanzieri in congedo alla vita della comunità.

Un percorso articolato che testimonia la volontà di continuare a mettere l'esperienza maturata nel corso della carriera al servizio della società, attraverso strumenti differenti ma accomunati dall'attenzione alla conoscenza, alla formazione e alla responsabilità civile.

L'appuntamento rappresenterà non soltanto un'occasione di incontro con un autore, ma anche un momento di confronto sul ruolo della letteratura nella comprensione della società contemporanea e sulla capacità del romanzo noir di raccontarne le contraddizioni.