L'evento si svolgerà a Roma e consisterà nella realizzazione e rappresentazione di un presepe napoletano con i personaggi creati dai licei artistici italiani
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Il Liceo Artistico "M. Preti - A. Frangipane", facente parte del Liceo "T. Campanella - M. Preti - A. Frangipane" di Reggio Calabria parteciperà all'attività Next Gen Art denominata " Realizzazione di un presepe storico dell'educazione" presso la sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a Viale Trastevere, Roma.
L'evento si svolgerà a Roma, presumibilmente dal 14 al 18 dicembre p.v. e consisterà nella realizzazione e rappresentazione di un presepe napoletano con i personaggi creati dai licei artistici italiani.
Il Liceo "M. Preti - A. Frangipane" di Reggio Calabria è stato individuato tra i Licei Artistici italiani chiamati a prendere parte a questa importante iniziativa. Il Liceo parteciperà con l'indirizzo "arti figurative plastico - scultoree" e lavorerà in rete con gli altri licei artistici italiani coordinati dal polo liceale di Terni, scuola capofila.
Grande soddisfazione per tutto il personale, per i docenti, per gli studenti, per il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri e per il Direttore del MAAF, Arch. Nunzio Tripodi promotori dell'iniziativa.
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