Il Liceo Statale “G. Rechichi” inaugura il nuovo anno scolastico con un doppio appuntamento, attraverso il quale i ragazzi del Liceo scelgono la via della musica e dell’espressione artistica per dialogare con la comunità.

Il primo evento, patrocinato dal Comune di Cinquefrondi, si terrà giovedì 1° ottobre alle ore 17.00 nella cornice di Piazza Castello a Cinquefrondi. L'iniziativa si replicherà poi martedì 6 ottobre alle ore 17:00, grazie al patrocinio del Comune di Polistena, presso l'Anfiteatro della stessa città di Polistena, rappresentando un significativo momento di incontro dei ragazzi dell'indirizzo Musicale e Coreutico con la comunità polistenese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il percorso formativo e le competenze maturate dagli studenti nel corso delle attività scolastiche, offrendo alla cittadinanza momenti di condivisione all’insegna della cultura e dell’arte. Nel corso delle manifestazioni gli studenti dell’indirizzo Musicale e Coreutico proporranno un programma articolato in esecuzioni musicali e brevi performance di danza.

Questi appuntamenti rappresentano un’ulteriore occasione per consolidare la collaborazione, tra il Liceo “G. Rechichi” e le Istituzioni, nella promozione di iniziative educative e culturali rivolte al territorio. “Questo doppio appuntamento rappresenta un’occasione importante per il nostro Istituto – commenta la Dirigente Scolastica del Liceo, Carmela Lucisano – perché permette ai nostri studenti dell’indirizzo Musicale e Coreutico di presentare all’esterno il lavoro svolto quotidianamente nelle aule e nei laboratori. Ringrazio i Comuni di Cinquefrondi e Polistena per la fondamentale collaborazione e per il patrocinio concesso. Rivolgo un caloroso invito ai cittadini e alle famiglie di entrambi i territori a essere presenti per sostenere e applaudire i nostri ragazzi”.