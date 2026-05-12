È calabrese il beach club italiano più votato dal pubblico Il Lido Tahiti di Palmi conquista il premio nazionale al Gran Galà dei Beach Club d’Italia di Milano PALMI – È il Lido Tahiti di Palmi il beach club italiano più votato dal pubblico. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso del Gran Galà dei Beach Club d’Italia, svoltosi il 7 maggio all’Excelsior Gallia Hotel di Milano, evento di riferimento nazionale per il settore balneare e dell’ospitalità sul mare. Il premio nasce dal contest lanciato su Instagram dagli ideatori della Guida ai migliori beach club d’Italia 2026 e del progetto italianbeach.club, Tiziana Di Masi e Andrea Guolo. Una sfida social che ha coinvolto alcuni tra gli stabilimenti balneari più apprezzati dal pubblico e che ha visto prevalere il lido calabrese gestito da Domenico Parisi e dalla sua famiglia. La motivazione del premio sottolinea “la qualità come pilastro”, la capacità di mantenere prezzi accessibili e il ruolo del Tahiti e del suo ristorante Il Fico Pietrenere come “luogo di assoluto riferimento per la Calabria”. Tra gli aspetti valorizzati anche l’apertura della struttura durante tutto l’anno, spiaggia compresa, indicata come modello a livello nazionale. Sul palco della premiazione è stato chiamato anche Federico Menetto, autore del volume dedicato ai temi dell’accoglienza e dell’ospitalità, considerati centrali nell’esperienza dei beach club contemporanei. Per il Lido Tahiti si tratta di un ulteriore riconoscimento dopo quelli ottenuti nelle precedenti edizioni della guida, che lo avevano già indicato come miglior stabilimento balneare della Calabria e miglior ristorante da beach club della regione. A Milano è arrivato anche il terzo posto assoluto nella classifica nazionale dei migliori ristoranti da beach club italiani.

«È un premio che devo al mio pubblico, alla mia gente e alla mia regione», ha dichiarato Domenico Parisi. «Un riconoscimento che rappresenta anche un’opportunità per raccontare a livello nazionale la Calabria, le sue spiagge e un modello di accoglienza fondato sulla qualità, sull’accessibilità e sul legame con il territorio». Nella scheda dedicata al Tahiti all’interno della guida 2026 viene raccontata la crescita della struttura della Costa Viola, la scelta di puntare sulla qualità dei servizi e sulla valorizzazione del paesaggio di Palmi, insieme all’offerta gastronomica del ristorante guidato dallo chef Massimiliano Genova. Tra gli elementi evidenziati figurano il mare della Costa Viola, i servizi dedicati alle famiglie e allo sport, i campi da beach volley, l’attenzione alla sicurezza, la ristorazione aperta tutto l’anno e un rapporto qualità-prezzo definito tra i più alti d’Italia.