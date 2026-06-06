Premio Eccellenze Mediterranee alla Preside Russo per l'alto profilo umano e professionale Alla presenza delle più alte cariche istituzionali,è stato conferito alla Preside Mariarosaria Russo il “Premio Eccellenze Mediterranee”, dedicato a personalità del territorio nazionale ed internazionale che si sono distinte nei campi della cultura, delle istituzioni, della formazione, dell’arte e della promozione del territorio.

Il premio, promosso dall’Associazione Culturale Elice, presieduta dall'archeologa Mariangela Preta in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Tropea,presieduta dalla prof.ssa Titti Rando, persegue l’obiettivo di valorizzare figure che, attraverso il proprio impegno professionale e umano, rappresentano autentiche espressioni del Mediterraneo come luogo di dialogo, identità, bellezza e crescita culturale.

Tra le eccellenze il Premio è stato conferito anche alla Preside Russo con la seguente motivazione: "Per l’alto profilo umano e professionale, per il costante impegno nel mondo della scuola e della formazione, e per la capacità di trasformare l’educazione in strumento di crescita culturale, sociale e civile per le nuove generazioni. Dirigente scolastica attenta, autorevole e visionaria, ha saputo promuovere percorsi di inclusione, innovazione e valorizzazione del territorio, divenendo punto di riferimento per la comunità educante e per il Mediterraneo delle opportunità, del dialogo e della cultura".

Nel corso della serata sono stati premiati: Wanda Ferro – sottosegretario agli Interni; Pierfranco Bruni – italianista e critico letterario; Raffaella Fiorani – dirigente nazionale Società Dante Alighieri; Fulvia Toscano – direttrice NaxosLegge; Rey Sciutto – divulgatore d’arte; Istituto Nautico di Pizzo – eccellenza nella formazione, nella cultura del mare e nella valorizzazione delle tradizioni marinare del territorio; Fidapa – Sezione di Vibo Valentia. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza del maestro Orafo Gerardo Sacco, protagonista di una raffinata sfilata delle sue celebri creazioni artistiche, simbolo di una tradizione orafa che racconta la storia e l’identità della Calabria nel mondo e che ha voluto omaggiare con la sua arte tutti i premiati. La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Russo. Si è trattato di uno straordinario momento di incontro tra istituzioni, cultura, arte e società civile, per celebrare il Mediterraneo come spazio di confronto, creatività e futuro condiviso. L'ampia partecipazione registrata, l'entusiasmo del pubblico e l'alto profilo degli ospiti intervenuti confermano il successo del Premio Eccellenze Mediterranee, destinato a diventare un appuntamento stabile per la valorizzazione della cultura, dell'arte e delle eccellenze che rendono il Mediterraneo un luogo di incontro, bellezza e futuro.