Si chiude con un bilancio più che positivo il primo fine settimana della Festa del Torrone di Cremona, dove il Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara IGP è tornato protagonista per il quarto anno consecutivo. L'evento si conferma una vetrina strategica non solo per il confronto con le principali realtà dolciarie nazionali, ma anche per promuovere le eccellenze agroalimentari della Calabria al di fuori dei confini regionali.

Il programma del weekend ha unito la lavorazione tradizionale a sperimentazioni inedite, attirando al PalaTorrone un pubblico numeroso e attento: ad aprire gli appuntamenti è stato lo show cooking dedicato al Torrone di Bagnara aromatizzato al Bergamotto di Reggio Calabria, che ha suscitato grande curiosità sulle tecniche di produzione. La domenica gli artigiani Ferdinando Careri e Carmelo Cardone hanno proposto una provocazione gastronomica abbinando il dolce tipico alla 'nduja, conquistando i presenti grazie all'equilibrio tra dolcezza e una delicata nota piccante. Grande interesse anche per la variante alla Liquirizia di Calabria DOP, nata dalla sinergia con l'omonimo Consorzio diretto da Antonio Massarotto, che ha affascinato i visitatori con i profumi del miele d'arancio e la lavorazione artigianale dell'impasto.

«Tornare a Cremona per il quarto anno consecutivo è sempre una grande emozione», ha commentato Maurizio Gramuglia, direttore del Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara IGP. «La Calabria possiede un patrimonio di materie prime di eccezionale qualità, che ci permette di sperimentare nuovi abbinamenti senza perdere il legame con la nostra identità. Ancora più gratificante è vedere un pubblico attento, curioso e competente apprezzare il lavoro dei nostri artigiani».

La partecipazione alla manifestazione cremonese ribadisce così il ruolo del Torrone di Bagnara IGP come autentico ambasciatore della tradizione dolciaria calabrese, capace di rinnovarsi e raccontare il territorio attraverso i suoi sapori.