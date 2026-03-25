L’associazione meridionale di Partigiani e Antifiscisti, Ampa, invita la cittadinanza alle ore 18 per un momento di analisi e riflessione

«La Carta Costituzionale, nata dall’Antifascismo e dalla Resistenza, ha vinto.

Abbiamo vinto, grazie all’impegno di tutti i Comitati per il No, sostenuto da tutte le organizzazioni e le associazioni che hanno aderito ai Comitati, grazie alla scelta delle cittadine e dei cittadini che hanno condiviso, insieme a tutti noi, la scelta di respingere uno dei più subdoli progetti di deforma costituzionale che in questi ultimi 25 anni sono stati presentati dai vari governi.

La Costituzione ha vinto grazie anche all’impegno di tantissimi magistrati, cittadini tra i cittadini, che sono stati protagonisti di importanti iniziative su tutto il territorio nazionale». È quanto si legge nella nota stampa dell’associazione meridionale di Partigiani e Antifiscisti, Ampa.