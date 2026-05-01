Lucio Presta, uno dei più influenti manager dello spettacolo italiano, è il primo insignito del Premio Simpatia della Calabria 2026, giunto alla diciannovesima edizione e organizzato dall’Associazione Incontriamoci Sempre di Reggio.



Nato a Cosenza il 14 febbraio 1960, Lucio Presta ha costruito una carriera straordinaria partendo dalle sue radici calabresi. Ex ballerino, talent scout e fondatore dell’agenzia Arcobaleno Tre, è diventato l’agente più importante della televisione e dello spettacolo italiano, guidando le carriere di grandi nomi come Gianni Morandi, Roberto Benigni, Simona Ventura, Antonella Clerici, Teo Mammucari, Amadeus e molti altri. Ha co-prodotto numerosi Festival di Sanremo e programmi di successo su Rai 1.



Il riconoscimento premia non solo il suo percorso professionale di altissimo livello, ma soprattutto il grande amore che Lucio Presta nutre per la Calabria, terra alla quale è sempre rimasto profondamente legato. Originario di Cosenza, ha più volte manifestato il suo attaccamento alla regione, ricevendo nel 2017 la cittadinanza onoraria di Praia a Mare. Un legame viscerale che emerge chiaramente anche nel suo ultimo libro

“L’uragano. Sole, fulmini e saette” (Piemme, 2026), opera intensa e rivelatrice in cui Presta racconta, senza filtri, la sua vita, le passioni, le scelte e i retroscena del mondo dello spettacolo, con uno sguardo autentico e mai banale.



Il Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre, Pino Strati, ha dichiarato: «Il Premio, giunto alla diciannovesima edizione, ha un significato profondo. È dentro la storia, le nostre radici, delle Ferrovie dello Stato, fatta di lavoro, di fatica e di grandi lotte del movimento dei ferrovieri dai primi del secolo. Si può dire che le ferrovie hanno fatto l’unità d’Italia, hanno rappresentato la storia del nostro Paese. E noi siamo ancorati a livello sociale e culturale alla sua storia. Per questo il Premio Simpatia è un premio reale, non assegnato a caso. Gli orologi da tasca dei primi del ’900, Perseo e

Longines, sono un segno profondo, e le creazioni del Maestro orafo Michele Affidato, conosciuto ovunque per la sua arte, rappresentano l’altra chicca importante del Premio Simpatia della Calabria».



Il motto scelto per l’edizione 2026 è “Quasi una vita”, tratto dal celebre libro di Corrado Alvaro, Premio Strega 1951, a sottolineare un’esistenza vissuta intensamente, tra radici, passione e impegno.



La cerimonia di consegna del Premio Simpatia della Calabria 2026, condotta dal noto presentatore Marco Mauro, si terrà il prossimo 5 Settembre nella splendida location del Circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, prossimo a tagliare il traguardo dei 100 anni di vita, e vedrà la partecipazione di personalità del mondo istituzionale,

culturale e dello spettacolo.