Mattinata di grande interesse e partecipazione per gli studenti del triennio dell’indirizzo Trasporti e Logistica Nautico dell’Istituto Severi di Gioia Tauro, che hanno incontrato il Capo Commissario Benedetto Minuto, presente a bordo durante il viaggio che portò al naufragio della Costa Concordia.

L’incontro si è trasformato in un momento di profondo confronto, durante il quale gli alunni hanno seguito con attenzione il racconto dell’ospite, intervenendo con domande puntuali e dimostrando vivo interesse per una testimonianza diretta di uno degli eventi più drammatici della recente storia marittima italiana.

Benedetto Minuto, oggi anche scrittore, ha presentato il suo libro, offrendo agli studenti non solo una ricostruzione dei fatti, ma anche una riflessione umana e professionale sull’accaduto. Un’opera che va oltre la cronaca, capace di trasmettere emozioni e di stimolare una più profonda consapevolezza su responsabilità, sicurezza e gestione delle emergenze in mare. L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo dell’indirizzo nautico, confermando l’importanza del confronto diretto con esperienze reali per la crescita degli studenti.