All’IIS “Mazzone” la tappa di “Generazione AI” tra didattica, cybersicurezza e riflessioni su etica e informazione

Gli usi concreti dell'Intelligenza artificiale a scuola. «Generazione AI» a Roccella Jonica tra nuovi strumenti e responsabilità.

Gli studenti delle quinte classi di cinque indirizzi protagonisti all’IIS “Mazzone” della tappa di “Generazione AI”, il tour dell'associazione Tgwebai per promuovere un utilizzo etico e consapevole dell'intelligenza artificiale.

Ad aprire l’incontro sono stati i docenti del Team AI dell’istituto, Prof. Daniele Albanese e Prof. Rocco Lucà, che hanno sottolineato l’importanza di portare l’intelligenza artificiale dentro la didattica come strumento concreto, capace di supportare studio, analisi e organizzazione delle informazioni. I docenti, inoltre, si sono fatti portavoce dei saluti della dirigente scolastica Dott.ssa Rosita Fiorenza. Il confronto si è sviluppato lungo tre direttrici: utilizzo operativo, sicurezza e responsabilità.

L’ing. Alessandro Gatto, AI Specialist, ha illustrato l’uso pratico dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, mostrando strumenti operativi come NotebookLM e applicazioni reali dell'ecosistema Google per sintetizzare contenuti, organizzare materiali di studio e gestire informazioni complesse. Un intervento che ha trasformato l’AI da concetto teorico a esperienza concreta.

L’ing. Beniamino Azzarà, CEO di SIED, ha ampliato il focus introducendo il tema della cybersicurezza, evidenziando come la diffusione dell’intelligenza artificiale renda ancora più centrale la protezione dei dati, dei sistemi e delle identità digitali. Accanto alle opportunità, emergono nuovi rischi che richiedono competenze specifiche e consapevolezza.

L’avv. Riccardo Tripepi, presidente dell’associazione TGWEB AI, ha spostato l’attenzione sul tema della manipolazione e della responsabilità, collegando deepfake, disinformazione, tutela dei minori e diritto d’autore in un quadro più ampio in cui l’intelligenza artificiale incide sulla formazione dell’opinione pubblica e sugli equilibri tra libertà, controllo e potere.

La tappa di Roccella Ionica conferma il percorso di «Generazione AI» come uno spazio di confronto che unisce formazione e attualità, in cui la scuola diventa il luogo in cui l’intelligenza artificiale viene non solo spiegata, ma utilizzata e analizzata nelle sue implicazioni più concrete.