Sono intervenuti gli illustri relatori il magister Giuseppe Spadafora e Antonio Argentino, entrambi già docenti dell'Università della Calabria (Unical)

Intelligenza artificiale educazione e formazione al Piria di Rosarno Educazione, formazione e intelligenza artificiale sono tre dimensioni sempre più interconnesse, destinate a incidere profondamente sul futuro della scuola e della società. Su questi temi si è svolto, nell’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, guidato dalla Dirigente Scolastica Professoressa Mariarosaria Russo, l’incontro dal titolo “Educazione, formazione e intelligenza artificiale - per un modello di scuola inclusiva”. L’iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento e confronto sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nei processi educativi, con particolare attenzione alla costruzione di un modello scolastico capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità della didattica e inclusione. Accanto all’istituto medmeo, il coinvolgimento di importanti realtà culturali e associative quali il Club per l'Unesco di Vibo Valentia, Med exp e Wigwam Local Community vibonese; una rete di collaborazione che sottolinea il valore del dialogo tra istituzioni scolastiche, associazionismo e territorio. L'incontro si inserisce, inoltre, in un percorso concreto che l'Iis Piria ha già intrapreso sul fronte dell'innovazione.

L'istituto, infatti, opera come Snodo formativo nell'ambito del Pnrr, promuovendo attività e percorsi dedicati allo sviluppo delle competenze digitali e all'aggiornamento delle metodologie didattiche. Un impegno che dimostra come la scuola non intenda limitarsi a osservare i cambiamenti in atto, ma voglia esserne parte attiva, accompagnando docenti e studenti nell'acquisizione di nuove competenze.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della dirigente scolastica Mariarosaria Russo, che ha evidenziato l'importanza della formazione e della capacità della scuola di interpretare le sfide della contemporaneità.

Sono quindi intervenuti gli illustri relatori il magister Giuseppe Spadafora e Antonio Argentino, entrambi già docenti dell'Università della Calabria (Unical), che hanno offerto il loro contributo di esperienza e riflessione sul rapporto tra educazione, innovazione e intelligenza artificiale, in particolare sull’importanza della personalizzazione e la valorizzazione dei talenti e sulla relazione interconnessa tra docenti virtuali e reali.

A moderare l'incontro la professoressa Eleonora Contartese, coordinatrice dei Dipartimenti e referente di Educazione Civica del Piria, che con un accenno al film “Naza” che fa riflettere su come possiamo diventare se deleghiamo a una macchina il diritto di decidere chi è umano. Uno degli aspetti più significativi della giornata è stato il coinvolgimento diretto degli studenti, che hanno animato il dibattito con numerosi interventi, domande e osservazioni, dimostrando interesse e sensibilità nei confronti di un tema che riguarda da vicino il loro presente e il loro futuro. La loro partecipazione ha trasformato l'appuntamento in un autentico momento di confronto intergenerazionale, nel quale la riflessione degli esperti si è intrecciata con le curiosità e le aspettative delle nuove generazioni.

L'intelligenza artificiale, infatti, può offrire strumenti preziosi per personalizzare l'apprendimento, favorire l'autonomia degli studenti, abbattere alcune barriere e rendere la didattica maggiormente accessibile. Ma la tecnologia, da sola, non basta: occorrono competenze, consapevolezza e una solida guida educativa affinché l'innovazione sia realmente al servizio della persona.

È proprio questo il messaggio emerso dall'iniziativa in quanto la scuola del futuro dovrà essere tecnologicamente avanzata, ma soprattutto capace di mantenere al centro la dimensione umana, la relazione educativa e il diritto di ciascuno a un apprendimento di qualità. L'appuntamento di Rosarno conferma dunque il ruolo dell'Iis Raffaele Piria come presidio di formazione, innovazione e cultura, aperto alla collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio e impegnato, in modo instancabile, nella costruzione di nuovi modelli educativi.

«La vera sfida dell'intelligenza artificiale – afferma la Russo - non è sostituire l'intelligenza umana, ma potenziarla, mettendola al servizio di una scuola più equa, partecipata e inclusiva, nella quale nessuno venga lasciato indietro. Immagino una scuola in cui la tecnologia diventi un alleato prezioso per costruire percorsi su misura, individuare per tempo le fragilità, valorizzare i talenti di ciascuno e liberare tempo per la relazione educativa, che resta il cuore della scuola. Ma l’IA va governata, non subita e non basta insegnare a usarla, bisogna educare a riconoscerne i limiti e a orientarla verso il bene comune, con spirito critico, consapevolezza etica e creatività. È questa la vera sfida: farne uno strumento al servizio di una scuola più equa, partecipata e inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro».