Una serata sospesa tra la Parigi del Seicento e la bellezza del paesaggio calabrese. Il Polo Culturale Altafiumara ha inaugurato i suoi eventi estivi con una cena-spettacolo che ha unito il musical della Compagnia Argante di Noto alle creazioni culinarie dello Chef Antonio Battaglia

La suggestiva cornice del Ristorante Chiringuito dell'Altafiumara Resort & Spa, affacciata sullo scenario dello Stretto di Messina, si è trasformata nel palcoscenico per un evento unico: “I Tre Moschettieri e lo scandalo della collana”. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Polo Culturale Altafiumara e la Cooperativa Sociale Argante di Noto, ha offerto agli ospiti un’esperienza immersiva dove il teatro e l’alta gastronomia si sono fusi in un unico racconto.

La visione del Direttore Artistico: un teatro "contagioso"

Per Giuseppe Spicuglia, direttore artistico della Compagnia Argante e interprete di Athos, portare i classici della letteratura di Dumas in una location così evocativa ha permesso di toccare temi universali.

«È uno spettacolo che affonda le radici in una storia meravigliosa che unisce un po' tutti perché la letteratura internazionale di Dumas è universale», ha spiegato Spicuglia. «Diventa contemporanea nell'istante in cui raccontiamo dell'eroismo: in questo periodo abbiamo bisogno di sentire quali sono i veri valori dell'eroismo o quelli di un grande senso civile». Secondo il direttore, la forza dell'evento risiede nella capacità del teatro di adattarsi a contesti non convenzionali: «Il teatro riesce ad introdursi ovunque e può essere contagioso, per cui si può introdurre veramente anche a cena perché la narrazione è antica proprio come il mondo. Attraverso la narrazione la persona può gustare meglio i sapori della vita che sono i sapori della nostra cultura e identità».

Il dialogo gastronomico dello Chef Antonio Battaglia

Parallelamente all'azione scenica, lo Chef Antonio Battaglia ha curato un percorso sensoriale studiato per armonizzarsi con i ritmi della rappresentazione, creando un ponte tra la Francia dei Moschettieri e il territorio calabrese.

«Per questo menu ho voluto creare un dialogo costante tra l'eleganza della cucina classica e l'identità dei nostri prodotti locali con un omaggio alla Francia», ha dichiarato lo Chef Battaglia. «Dall'accoglienza al tramonto con ostriche e Champagne fino ai profumi di Calabria nel risotto mantecato, ogni portata è stata pensata per accompagnare il ritmo della narrazione teatrale con equilibrio, freschezza e raffinatezza».

I prossimi appuntamenti

L'evento si inserisce in una programmazione più ampia del Polo Culturale Altafiumara che mira a valorizzare il territorio attraverso la cultura e la qualità enogastronomica. Dopo il successo di questo appuntamento, la stagione proseguirà lunedì 17 agosto con un’altra serata d’eccezione: la cena-spettacolo “A cena con Cyrano”, dedicata al romanticismo e alla passione dell'eroe di Edmond Rostand.